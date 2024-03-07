تشواميني: لم اكن اعلم بقدوم مبابي الى ريال مدريد

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ولفت تشواميني الى انه لم يكن يعلم برحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، حيث كان يحصل على قسط من النوم، وحين استيقظ رأى الأخبار وكانت مفاجأة، وانه سيسأل رئيس الملكي الاسباني فلورنتينو بيريز إذا كان مبابي يريد القدوم إلى ريال مدريد.