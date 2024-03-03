الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبابي يتهم باريس بالخيانة

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الفرنسي كيليان مبابي

وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اتهاما بالخيانة لإدارة النادي الباريسي، بحسب تقرير صحفي.

وكشفت الصحافة الفرنسية منذ عدة أسابيع، أن مبابي أبلغ رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، برحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يعتقد مهاجم الديوك أن الإدارة هي التي سربت قراره عن عمد إلى الصحافة، قبل مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال سوسيداد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي لم يتفق مطلقا مع باريس على إعلان الأمر، في ذلك التوقيت، وكان من المفترض أن يتم الكشف عنه في وقت لاحق، وفقا لخطة اللاعب.

ويرى مهاجم موناكو السابق أن إدارة النادي لم تحترم وعدها، كما أنه لا يفهم سبب هذا التصرف، الذي جاء قبل مواجهة أوروبية مهمة.

وبات مبابي قريبا بشدة من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، بحسب تقارير صحفية، عقب انتهاء عقده مع "بي إس جي" بنهاية الموسم الجاري.

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