الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصدار جدول مباريات ذهاب الدوري الأردني للمحترفات

ملصق البطولة
ملصق البطولة
عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات مرحلة الذهاب من الدوري الأردني للمحترفات 2024. 
وتنطلق منافسات البطولة الجمعة 17 أيار (مايو) الحالي، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 6 أندية: الاتحاد، الأرثوذكسي، الاستقلال، النصر، عمان FC، والحسين.اضافة اعلان
ويلتقي في الجولة الأولى عمان FC مع الاتحاد عند الخامسة، والحسين مع النصر عند الثامنة مساء الجمعة، فيما يواجه الأرثوذكسي نظيره الاستقلال عند السابعة مساء السبت.
وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.
للاطلاع على جدول مباريات ذهاب الدوري الأردني للمحترفات (اضغط هنا).

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