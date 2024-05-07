الثلاثاء 07 أيار 2024
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إصدار جدول مباريات كأس الأردن لبطولات الفئات العمرية

ملصق البطولات
ملصق البطولات
عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات بطولة كأس الأردن للفئات العمرية تحت سن 15 و17 و19 سنة والتي تم استحداثها للمرة الأولى.اضافة اعلان
وتقام بطولة كأس الأردن تحت سن 15، بمشاركة 8 فرق: أكاديمية المنتصر، فرسان الأردن، مدارس الخضر، أكاديمية رؤى المستقبل، الجزيرة، عمان FC، أولمبيا عمان، المدارس الإنجليزية.
في المقابل، تقام بطولة كأس الأردن تحت سن 17، بمشاركة 7 فرق: كفر جايز، فرسان الأردن، الصريح، أكاديمية رؤى المستقبل، الجزيرة، اليرموك، وعمان .FC 
وتقام بطولة كأس الأردن تحت سن 19، بمشاركة 7 فرق: البقعة، مغير السرحان، عجلون، الجزيرة، اليرموك، عمان FC، سهل حوران.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.
ويشهد الدور قبل النهائي مواجهة متصدر المجموعة الأولى مع وصيف "الثانية"، فيما يلتقي متصدر المجموعة الثانية، وصيف "الأولى".
وتقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، بالتعادل يتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل يتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية.
‎ويأتي استحداث بطولة كأس الأردن للفئات العمرية للمرة الأولى، في إطار تطلعات الاتحاد لتطوير البطولات المحلية، وزيادة عدد المباريات للناشئين والشباب، وتعزيز المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم، لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين مستقبلا.
للاطلاع على جدول مباريات بطولة كأس الأردن تحت سن 15 (اضغط هنا).
للاطلاع على جدول مباريات بطولة كأس الأردن تحت سن 17 (اضغط هنا).
للاطلاع على جدول مباريات بطولة كأس الأردن تحت سن 19 (اضغط هنا).

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