إعلان القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي لمعسكر قطر والنهائيات الآسيوية

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عمان - الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة اللاعبين الأولية للمشاركة في معسكر قطر تأهبا لخوص نهائيات كأس آسيا والتي تنطلق منتصف الشهر الحالي في الدوحة.وضمت القائمة النهائية 24 لاعبا: أحمد الجعيدي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، يوسف حسان، فيصل أبو شنب، محمد أبو النادي، عامر جاموس، وسيم الريالات، علي العزايزة، أحمد السلمان، محمد كحلان، محمد أبو طه، عون المحارمة، بشار الذيابات، عارف الحاج، مهند أبو طه، سيف درويش، سيف بشابشة، بكر كلبونة، مالك علان، رزق بني هاني.وينتظر أن يلتحق اللاعب محمد كحلان بصفوف المنتخب بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة في عمان للاطمئنان على جاهزيته، مع إمكانية انضمام اللاعب عمر صلاح المحترف في صفوف الوكرة القطري للنهائيات القارية حال موافقة ناديه، في ظل إقامة المنافسات خارج أيام الفيفا الرسمية.ويغادر وفد المنتخب إلى الدوحة، مساء اليوم السبت تأهبا للقاء نظيره الصيني وديا الأحد، ثم مواجهة فيتنام أيضا في 10 من الشهر ذاته، قبل الدخول في معسكر النهائيات القارية.وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 15 نيسان (أبريل) ، حيث يشارك المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر وأستراليا وإندونيسيا.ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في النهائيات الآسيوية، بلقاء أستراليا الاثنين 15 نيسان (أبريل) ، يليه مواجهة قطر 18 الشهر، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة غينيا رابع أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني الأولمبي، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر معسكر قطر ومواجهتي الصين وفيتنام وديا، محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، قبل البطولة القارية.