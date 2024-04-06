السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي لمعسكر قطر والنهائيات الآسيوية

قائمة المنتخب الأولمبي
القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي
عمان - الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة اللاعبين الأولية للمشاركة في معسكر قطر تأهبا لخوص نهائيات كأس آسيا والتي تنطلق منتصف الشهر الحالي في الدوحة.اضافة اعلان
وضمت القائمة النهائية 24 لاعبا: أحمد الجعيدي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، يوسف حسان، فيصل أبو شنب، محمد أبو النادي، عامر جاموس، وسيم الريالات، علي العزايزة، أحمد السلمان، محمد كحلان، محمد أبو طه، عون المحارمة، بشار الذيابات، عارف الحاج، مهند أبو طه، سيف درويش، سيف بشابشة، بكر كلبونة، مالك علان، رزق بني هاني.
وينتظر أن يلتحق اللاعب محمد كحلان بصفوف المنتخب بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة في عمان للاطمئنان على جاهزيته، مع إمكانية انضمام اللاعب عمر صلاح المحترف في صفوف الوكرة القطري للنهائيات القارية حال موافقة ناديه، في ظل إقامة المنافسات خارج أيام الفيفا الرسمية.
ويغادر وفد المنتخب إلى الدوحة، مساء  اليوم السبت تأهبا للقاء نظيره الصيني وديا الأحد، ثم مواجهة فيتنام أيضا في 10 من الشهر ذاته، قبل الدخول في معسكر النهائيات القارية.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 15 نيسان (أبريل) ، حيث يشارك المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر وأستراليا وإندونيسيا.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في النهائيات الآسيوية، بلقاء أستراليا الاثنين 15 نيسان (أبريل) ، يليه مواجهة قطر 18 الشهر، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة غينيا رابع أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني الأولمبي، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر معسكر قطر ومواجهتي الصين وفيتنام وديا، محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، قبل البطولة القارية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني للكراتيه يعسكر في مصر استعدادا للدوري العالمي

"الكراتيه" يعسكر في مصر استعدادا للدوري العالمي

04 نيسان 2024
"النشامى" يتراجع مركزا واحدا في التصنيف العالمي

"النشامى" يتراجع مركزا واحدا في التصنيف العالمي

04 نيسان 2024
لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يتوسط الوفد المشارك في بطولة تركيا - (من المصدر)

أبو السعود يطمئن أسرة "الجمباز" قبل سباق التأهل الأولمبي

01 نيسان 2024
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث -(من المصدر)

منتخب الكراتيه يسجل 6 لاعبين في جولة الدوري العالمي بالمغرب

01 نيسان 2024
شعار اتحاد كرة القدم

تخصيص 15800 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات

31 آذار 2024
حارس المرمى السابق والمدرب الحالي سلامة عيد - (من المصدر)

سلامة عيد.. الحارس الأهلاوي "العتيق" والمدرب الذي جمع بين التناقضات والإنجازات

28 آذار 2024
افكار و مواقف

إسرائيل تحشد لمعركة رفح

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات | منذ15 ساعة
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عزيمة

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان
 
 