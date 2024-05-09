" التراخيص" تمنح الفيصلي والوحدات والحسين الرخصة الآسيوية وتحرم معان من "المحلية"

منحت دائرة الترخيص في اتحاد الكرة، أندية الفيصلي والوحدات والحسين رسميا، الرخصة الآسيوية التي تخول الأندية الثلاثة المشاركة في البطولة القارية المقبلة، خصوصا وأن الأردن يملك مقعدا مباشرا بدوري أبطال آسيا، وسيمنح لبطل دوري المحترفين للموسم الحالي، كما يملك نصف مقعد في البطولة ذاتها، سيكون من نصيب بطل بطولة كأس الأردن أو وصيف البطولة، إذا نال لقبي الدوري والكأس الفريق نفسه.

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وذلك بعد قرارات اللجنة المكلفة بمنح التراخيص، خلال اجتماعها امس، بحضور مستشار شؤون تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي أحمد ماشة ومدير الدائرة التراخيص باتحاد الكرة أحمد ماشة، وقررت اللجنة أيضا منح الرخصة المحلية لكافة أندية المحترفين باستثناء نادي معان.



وجاء قرار اللجنة بعدم منح معان الرخصة المحلية بسبب إخفاقه في استكمال معايير شؤون الموظفين والمعايير المالية، إلى جانب تغريمه مبلغ مالي يقدر بـ 8 آلاف دينار.