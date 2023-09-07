الخميس 07 أيلول 2023
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أيمن وجيه الخطيب ‏

الصادق تتقدم إلى المركز الثاني في التصنيف الأولمبي للتايكواندو ‏

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اللاعبة جوليانا الصادق خلال حصة تدريبية سابقة - (أرشيفية)
عمان - شهد التصنيفان الأولمبي والعالمي الصادران عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر آب (أغسطس) الماضي، تقدم ‏لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، إلى المركز الثاني أولمبيا برصيد 426.50 نقطة وحافظت ‏على المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي برصيد 437.30 نقطة.‏اضافة اعلان
وبقي اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، في المركز الثالث أولمبيا، برصيد ‏‏321.19 نقطة، وفي المركز الرابع ‏بالرصيد نفسه في التصنيف العالمي‎.‎
‏وحافظ  اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، على  المركز الثاني في التصنيف العالمي ‏برصيد 337.18 نقطة، وفي المركز الرابع ‏بالتصنيف الأولمبي برصيد 345.46 نقطة، وبقي  اللاعب زيد الحلواني في الوزن ذاته في المركز 11 أولمبيا برصيد 206 نقاط، ‏وبقي الحلواني (وزن تحت 63 كغم) في التصنيف الدولي بالمركز الرابع برصيد 183.39 نقطة‎.‎
وتقدم اللاعب محمود الطرايرة، مركزين ليصبح في المركز الثلاثين بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد ‏‏123.30 نقطة، وتقدم مركزا واحدا  ليصصبح في  المركز الرابع والعشرين في التصنيف العالمي، ضمن الوزن نفسه برصيد 99.32 ‏نقطة.‏
وبقيت راما أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎134.59‎‏ نقطة، وجاءت بالمركز العشرين  ‏بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 160.94 نقطة.‏
وبقي فهد عمار في المركز العاشر، (وزن تحت 87 كغم)، في التصنيف العالمي برصيد 132.01 نقطة، وفي المركز الرابع  والعشرين ‏بالتصنيف الأولمبي في وزن فوق 80 كغم، برصيد ‏‎137.82‎‏ نقطة.‏
‏وجاء أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، في المركز الثالث والعشرين برصيد 85.29 نقطة في التصنيف العالمي.‏
وسيواصل لاعبو المنتخب الوطني، تحقيق النقاط حتى نهاية العام من أجل الظفر بنقاط تؤهلهم إلى أولمبياد باريس.‎
أنس العوضات ورونالدو

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