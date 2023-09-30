الفيصلي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته استعدادا "للشارقة"

يحيى قطيشات

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يخوض فريق الفيصلي عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، الجرعة التدريبية الأخيرة له في إطار تحضيراته لمواجهة مضيفه فريق الشارقة الإماراتي، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ستاد الشارقة، في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضا فريقي السد القطري وناساف الأوزبكي.ويشارك في الحصة التدريبية والتي تقام على ملعب المباراة، اللاعبون: نور بني عطية، مهدي خليل، محمد العمواسي، محمد كلوب، سالم العجالين، ناثان مافيلا، براء مرعي، مهند خير الله، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، احسان حداد، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، خالد زكريا، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، بهاء عبد الرحمن، رفيق كامرجي، محمد العكش، رزق بني هاني، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، أمين الشناينة، أدهم الرفاعي.ويضع المدير الفني للفيصلي، التونسي غازي الغرايري خلال الجرعة التدريبية الأخيرة، الخطوط العريضة على التشكيلة التي ستبدأ اللقاء، وطريقة وأسلوب اللعب أمام فريق يضم لاعبين ومحترفين مميزين ويلعب على أرضه وبين جماهيره، ويملك القوة والإمكانيات الفنية العالية.ورصد الغرايري وجهازه الفني المعاون، نقاط القوة والضعف عند الفريق الاماراتي، ودرس الحالتين الفنية والبدنية للفريق من خلال متابعة مباراتيه في الدوري الإماراتي أمام فريقي النصر والعين كما تابع مباراة الفريق نظيره السد القطري في دوري أبطال آسيا.وسيعمل الغرايري، على إيجاد توليفة قادرة على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي أمام فريق متمرس، مع الاعتماد على اللاعبين الذين يجيدون تطبيق وتنفيذ الهجمة المرتدة.وشدد الغرايري أمام اللاعبين، على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، معتبرا أن تجاوز الشارقة سيضع نجوم الفريق أمام تحد جديد يتمثل بالمنافسة الحقيقية على بطاقة التأهل.وكان الفيصلي، باشر تدريباته من مساء يوم أول من أمس، على ستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.ويسعى الفيصلي، إلى تحقيق الفوز على الشارقة، لتعويض الخسارة في المباراة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي، حيث إن الخسارة تساهم في تقليص حظوظ الفيصلي في المنافسة على التأهل للدور المقبل.ويتأهل متصدر كل مجموعة في دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، إلى جانب تأهل أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين 5 مجموعات، لبلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة.من جانبه يسعى الشارقة، إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة، خصوصا بعد تعادله مع فريق السد القطري في أولى مباريات الفريقين.وحرص أعضاء مجلس إدارة النادي الدكتور زيادة الحجاج “رئيس الوفد، فراس حياصات، أحمد عواد، وعبد المحسن المعايطة، على حضور تدريبات الفريق، ورفع معنويات اللاعبين وتحفزهم على تقديم أفضل المستويات الفنية خلال اللقاء، وبينوا أن ثقة الإدارة وجماهير الفريق كبيرة بهم لتحقيق الفوز والعودة إلى عمان بنقاط المباراة.وحظيت بعثة الفريق منذ وصولها مطار الشارقة، باستقبال رائع من أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة، الذين رافقوا الفريق إلى مقر إقامته بفندق شيراتون الشارقة، كما حرصوا على متابعة تدريبات الفريق في الملعب، وأعدوا برنامجا مميزا لتشجيع ومؤازرة “ الأزرق” يوم غد. ويعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاجتماع التنسيقي للمباراة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، في قاعة ملعب المباراة بالشارقة، وسيحضره طاقم الحكام ومراقب المباراة ومراقب الحكام، إضافة إلى ممثلين عن الفريقين، وجميع الأطراف المعنية بالمباراة.ويقام المؤتمر الصحفي لفريق الفيصلي في القاعة نفسها، عند الساعة الثامنة مساء، والذي يتحدث فيه المدرب وسيم معلى وقائد الفريق بهاء عبد الرحمن، حيث سيتناولان تحضيرات الفيصلي للمباراة.