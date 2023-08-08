الثلاثاء 08 آب 2023
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"المصارعة" يقيم معسكرا داخليا مع بلغاريا تأهبا لبطولة العالم

من معسكر المنتخب الوطني مع نظيره البلغاري - (من المصدر)
من معسكر المنتخب الوطني مع نظيره البلغاري - (من المصدر)
 يخوض المنتخب الوطني للمصارعة، معسكرا داخليا مع المنتخب البلغاري، بمركز الإعداد الأولمبي، في إطار تحضيراتهما لخوض بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي تحتضنها صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب، بالفترة من 14 إلى 20 آب (أغسطس) الحالي.اضافة اعلان
ويشرف المدربان يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر على تدريب لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، والذي يضم في صفوفه كلا من اللاعبين: أحمد أبو العدس وصهيب الحسنات وغيث عودة الله وعمر ضراغمة ومعتصم كساسبة، فيما سيشارك إلى جانبهم اللاعبون، صهيب مرافي وزيد اسحاق وأورتس شاميل وعبدالله مكون عن المصارعة الحرة، واللاعبة نورا الطيبين.
ويبدي "المصارعة"، اهتماما كبيرا وجهدا متواصلا لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير على مختلف الصعد، بعدما أخذ على عاتقه مهمة استضافة البطولة العالمية في وقت قياسي، مستندا إلى كفاءته وإرثه المتحقق من استضافة البطولة الآسيوية للشباب والناشئين تحت 15 و20 عاما.
ومن الجدير بالذكر، أن بطولة العالم تحت 20 عاما، تحظى بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة (457 لاعبا و183 لاعبة) إلى جانب 216 مدربا و35 مديرا فنيا و54 حكما، وبإجمالي 1172 مشاركا يمثلون 61 دولة.
ووضع اتحاد المصارعة، اللمسات الأخيرة في صالة الأميرة سمية، بعدما تم تجيهز الصالة بالمتطلبات كافة، وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي، من تجهيز أرض الملعب والمدرجات ومداخل ومخارج اللاعبين والمرافق التابعة لاستضافة البطولة.
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