منتخب السلة يصل الفلبين استعدادا للمونديال

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وصل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى الفلبين اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل الفلبين واليابان وإندونيسيا (استضافة مشتركة للبطولة).ويباشر المنتخب تدريباته في الفلبين اعتبارا من يوم غد الخميس، استعدادا للظهور الثالث في المونديال السلوي، حيث يبدأ مبارياته يوم السبت المقبل بلقاء منتخب اليونان.ووصل المنتخب إلىالفلبين قادما من الصين بعد اختتام معسكره التدريبي هناك، في اخر محطاته التحضيريه للمونديال.ويشرف على تدريب المنتخب الوطني المدرب وسام الصوص، فيما تضم التشكيلة اللاعبين : زيد عباس وأحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد حسين شاهر وفادي مصطفى (فريدي) وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومالك كنعان وزين النجداوي وهاشم عباس وأحمد حموري ورونديه جيفرسون.وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تقام منافساتها في العاصمة الفلبينية مانيلا إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية واليونان ونيوزيلندا.وسيفتتح منتخبنا مشاركته في كأس العالم يوم السبت المقبل بلقاء المنتخب اليوناني ومن ثم سيلعب مع المنتخب النيوزيلندي يوم الإثنين المقبل قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول بلقاء المنتخب الأمريكي يوم 30 الحالي.