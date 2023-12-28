رياضة السيارات: سباقات مثيرة في أرجاء الوطن.. وإلغاء "الباها الدولي والبانوراما"

أيمن وجيه الخطيب ‏

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شهد العام الحالي سباقات مثيرة لرياضة السيارات في أرجاء الوطن كافة، حيث تمت إقامة سباقات متعددة للسيارات وفقا لروزنامة ‏الأردنية لرياضة السيارت، حيث تمت إقامة 5 راليات ضمن بطولة الأردن للراليات، ‏إضافة إلى رالي الأردن الدولي، وسباق الحسين ‏لمرتفع الرمان، و5 سباقات ضمن بطولة الأردن للكارتينغ، و3 سباقات ضمن بطولة ‏الأردن للدفع الرباعي، وسباقين ضمن بطولة ‏الأردن للدرفت "تاندوم"، و4 سباقات ضمن بطولة الأردن للسرعة، وبطولة الأردن للسباقات ‏الرقمية، وقررت الأردنية لرياضة ‏السيارات إلغاء 3 سباقات مهمة، بسبب الأوضاع التي التي تمر بها المنطقة، وهي سباق ‏باها الأردن الدولي للراليات ‏الصحراوية والجولة الثالثة من بطولة ماوتن ديو للدرفت، وسباق البانوراما.وأحرز الملاح الأردني عطا ‏الحمود، لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين للمرة الأولى، في مسيرته وحظي بتتويج رسمي من قبل ‏الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، خلال حفل كبير شارك فيه أبطال رياضة السيارات العالمية.‏الفائزون في بطولات الأردن‏- بطولة الأردن للراليات: أحرز المتسابق العُماني عبد الله الرواحي لقب بطولة الأردن للراليات للسائقين ‏‏والملاحين للمرة الثانية ‏(2019، 2023)، وأحرز ملاحه عطا الحمود لقب بطولة الأردن للملاحين 5 مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020، 2023.‏‎وأحرز المتسابق شاكر جويحان لقب بطولة الأردن للراليات عن فئة (إن آر 4)، وجاءت المتسابقة نانسي المجالي ‏لقب بطولة الأردن ‏عن فئة (إم 2)، وحقق المتسابق هاشم كلبونة لقب بطولة الأردن عن فئة (تي إن) ونالت ناديا ‏شنودة لقب بطولة الأردن للملاحين ‏عن فئة (إم 2)، وحقق الملاح مصطفى جمعة لقب بطولة الأردن للملاحين عن ‏فئة (إن آر 4)، وجاء الملاح مصطفى البيطار لقب ‏بطولة الأردن للملاحين (تي إن).‏‏- سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان: كسر المتسابق اللبناني روجيه فغالي ‏الرقم القياسي للسائق ‏خاتشيك ‏شاديان الذي احتفظ به منذ ‏العام 2019، بزمن ‏‏1.48.28 دقيقة.‏‏ليسجل فغالي رقما قياسيا جديدا بزمن 1.47.139 دقيقة، ‎وكان رقمه القياسي الذي حققه العام 2007، صمد 12 عاما، بزمن ‏‏‏1.48.76 ‏دقيقة، قبل أن يكسره خاتشيك، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز ‏الثاني وجاء المتسابق حسام ‏سالم في المركز ‏الثالث.‏‏- بطولة الأردن للسباقات الرقمية: حقق المتسابق غيث ابو طاعة المركز الأول في الترتيب العام، وحل المتسابق ‏مالك فحماوي في ‏المركز الثاني، وجاء المتسابق معاذ الشيشاني في المركز الثالث‎.‎‏- بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي: أحرز المتسابق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان المركز الأول في ‏الترتيب العام للبطولة، ‏وجاء المتسابق نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة في المركز الأول في الترتيب العام ‏للمجموعة برو، وجاء المتسابق حمدان ‏العواملة وملاحه عمر العمري في المركز الأول للترتيب العام للمجموعة ‏سيمي برو. ‎وكانت أقيمت العام الحالي، ضمن روزنامة الأردنية لرياضة السيارات 3 سباقات في متنزة غمدان – طريق ‏‏‏المطار ومنطقة الكاولين ‏‏– ماحص.‏‏- بطولة الأردن لسباقات السرعة: أحرز المتسابق شاكر جويحان، ‏لقب ‏البطولة ولقب الدفع الرباعي، وحل ‏خلفه المتسابق مصطفى ‏عطاري في المركز الثاني، وجاء المتسابق هشام النجار بالمركز ‏‏الثالث، وأحرز المتسابق ‏عبد شيكاخوا لقب بطولة الدفع الخلفي، وحل ‏المتسابق جاد نباص بالمركز الثاني، وجاء المتسابق سالم طعيمة ‏‏بالمركز الثالث، ونال المتسابق يزن جمعة لقب بطولة الدفع ‏الأمامي، وجاء المتسابق مصطفى جمعة بالمركز ‏الثاني، وحل السائق أمجد ‏‏الحوراني بالمركز الثالث.‏وأقيمت سباقات البطولة على مضمار حلبة منجا بمادبا، ونادي السيارات الملكي، وموقف السيارات في ‏‏العبدلي ‏بوليفارد، بمشاركة ‏سائقين من الأردن وفلسطن والعراق.‏‏- سباق "الجيمخانا"- البحر الميت: توج المتسابقون مؤيد يوسف بطلا للدرفت وشاكر جويحان بطلا للدفع الرباعي ومحمد العزة بطلا ‏للدفع الأمامي وعامر موسى بطلا للدفع الخلفي، والذي وجمع للمرة الأولى أبطال سباقات السرعة والدرفت في حلبة واحدة.‏‏- بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ: حقق المتسابق مهند أبو دبرة المركز الأول، وجاء المتسابق سند الحموي ‏بالمركز الثاني، وحل ‏المتسابق فيصل ناشخو المركز الثالث.‏وأحرز المتسابق سند الحموي المركز الثاني في فئة الجونيور ماكس بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق ‏الأوسط وشمال ‏أفريقيا، التي استضافها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على حلبة لوسيل الدولية، ‏بمشاركة 165 سائقا من 15 دولة في ‏منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحل المتسابق فيصل ناشخو بالمركز ‏الخامس في فئة السينيور ماكس.‏وفاز المتسابق حمزة الفايز بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الختامية من ‏بطولة تحدي ‏الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية.‏‎‎وجاء فوز الفايز بناء على تصويت ممثلين عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علما بأن البطولة شهدت مشاركة أكثر ‏من 400 ‏متسابق من مختلف أنحاء العالم.‏