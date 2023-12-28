الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ألكاراز يثأر من ديوكوفيتش ويتوج بكأس موسم الرياض

من تتويج الإسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس – (من المصدر)
من تتويج الإسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس – (من المصدر)
  فاز الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول، في كأس موسم الرياض للتنس، البطولة الاستعراضية التي تقام في السعودية أمام متابعة أكثر من 40 ألف متفرج، بمجموعتين لواحدة، حيث حسم ألكاراز المباراة لصالحه بنتيجة (4-6) و(6-4) و(6-4).اضافة اعلان
ويتنافس الثنائي في الوقت الراهن، على عرش اللعبة، بعد اعتزال السويسري روجيه فيدرير، وتعدد إصابات الإسباني رافائيل نادال.
وبهذه النتيجة، رد ألكاراز الدين بعد سقوطه في آخر مواجهتين له أمام الصربي ديوكوفيتش في نهائي بطولة سينسيناتي بالولايات المتحدة الأميركية، ثم في نصف نهائي بطولة تورينو الإيطالية التي حسمها نوفاك لصالحه.
من جانبه، حرص نادي النصر السعودي على تكريم نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، حيث أهدى "العالمي" قميص الفريق الذي يحمل الرقم 1 إلى ألكاراز، وذلك بعد حديث اللاعب عن النادي السعودي.
وكان ألكاراز، تحدث لوسائل الإعلام فور وصوله للسعودية، بأنه لا يعرف الكثير عن الرياض باستثناء نادي النصر، مؤكدا حرصه على متابعة مباريات الفريق لتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه.
بدورها، استأنفت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا نشاطها في ملعب التدريبات مؤخرا، تحسبا لمشاركة المصنفة الأولى على العالم سابقا في بطولة بريسبان الدولية للتنس.
وتسجل أوساكا، التي فازت من قبل بلقبين في أستراليا وأميركا المفتوحة، عودتها إلى أستراليا للمشاركة في بطولة "بريسبان" المقرر أن تنطلق يوم بعد غد، وذلك بعد غيابها عن نسخة العام الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الحمل، حيث رزقت أوساكا التي تعيش في أميركا وزوجها مغني الراب الأميركي كورداي، بطفلة في لوس أنجليس بتموز (يوليو) الماضي، وأطلقا عليها اسم شاي.
وخاضت أوساكا مباراة واحدة فقط منذ بطولة أميركا المفتوحة العام 2021، أمام داريا جافريلوفا في بطولة طوكيو خلال أيلول (سبتمبر) من العام 2021.
إلى ذلك، تراجع الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا سابقا، إلى المركز 664 بعد موسم 2023 الذي غاب عن معظمه بسبب الإصابة، وسيعود إلى المنافسة في دورة بريزبين الأسترالية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في سن الثلاثين، حيث قال في تصريحات: "العام قد يكون الأخير بالنسبة لي"، من دون أن يؤكد ذلك بنسبة حاسمة".
وقال في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "عملت كثيرا للعودة إلى المنافسة، وإذا سمحت لي الأمور ولياقتي البدنية فجأة بالاستمرار والاستمتاع بما أقوم به، فأعتقد أنه من غير المنطقي أن أضع حدا لمسيرتي".
ولم يلعب الإسباني منذ خسارته في الدور الثاني أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني (يناير) 2023، وبعد أن خضع إلى عملية جراحية، قال: "إنه يطمح فقط لأن يكون منافسا في بريزبين". -(وكالات) 
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