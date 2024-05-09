الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثي يحذر من خطر يهدد أمن مصر

زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي - (أرشيفية)
زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي - (أرشيفية)
قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي: "إذا قرر الأميركي أن يتوقف العدوان على رفح سيتوقف ولكنه لا يريد".

وأضاف الحوثي أن الأميركي لم يعد يصغي للمظاهرات الاحتجاجية في الجامعات الأميركية الرافضة للحرب في غزة.اضافة اعلان

وبين أن العدوان على رفح يهدف إلى مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني وفرض مزيد من الحصار والتجويع.

وتابع الحوثي أن الأميركي يتظاهر بالضغط على العدو الإسرائيلي بشأن رفح رغم تزويده بمخزون ضخم من الأسلحة.

وشدد على أنه لا ينبغي الانخداع بالموقف الأميركي فهو شريك في جرائم الإبادة بغزة وله دور في احتلال معبر رفح.

وأشار الحوثي إلى أن الأميركي شجع بكل وضوح الإسرائيلي على احتلال معبر رفح وهيأ له الظروف وهو شريك في كل جرائمه.

وحذر من أن اجتياح معبر رفح تحد لمصر ويشكل تهديدا على أمنها وينتهك ويتجاوز الاتفاقيات معها.
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