الشارقة تواصل استعداداتها لاستضافة دورة الأندية العريبية للسيدات

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تستعد إمارة الشارقة، لاحتضان الدورة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 وحتى 12 فبراير/شباط المقبل.وكانت اللجنة المنظمة العليا للدورة، قد اعتمدت 8 ألعاب تتنافس عليها الفرق والأندية من كافة البلدان العربية، وهي الكرة الطائرة وكرة الطاولة وكرة السلة والرماية والقوس والسهم والمبارزة وألعاب القوى والكاراتيه.ودعت اللجنة الفرق والأندية العربية للمشاركة في النسخة السابعة من الدورة، من خلال التواصل مع الاتحادات الرياضية المحلية.وأعلنت اللجنة عن تمديد موعد التسجيل للحدث الرياضي النسوي الأكبر في المنطقة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي، استجابة للطلب المتزايد من قبل الأندية في جميع أنحاء الوطن العربي.وأكدت اللجنة أن ساحات التنافس في إمارة الشارقة تفخر باحتضان المرأة الرياضية من مختلف البلدان العربية لبناء العلاقات وتعزيز التواصل على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق والمؤسسات الرياضية، موضحةً أن دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، يتطلب التنسيق والتواصل الدائم بين رواد القطاع من مختلف الدول العربية.وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة حرص إمارة الشارقة على احتضان وتنظيم الفعاليات ذات البعد التنموي الاجتماعي، وقال: "نظراً لأهمية الرياضة قامت الأمم المتحدة بإدراجها ضمن العوامل التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووصفتها بأنها أداة فعالة التكلفة ومرنة لتعزيز أهداف والتنمية، وأكدت دور الرياضة الحيوي في تحقيق القرارات المتعددة الصادرة عن الجمعية العامة وذات الصلة بالتقدم الاجتماعي".وبين القاسمي، أن البطولة المنتظرة ليست مجرد حدث رياضي موسمي، بل تحمل الكثير من العبر والدلالات، موضحاً أنها تهدف إلى تقدير جهود المرأة والاعتراف بمنجزاتها من قبل الجمهور والمجتمعات والتأكيد على احتضان طموحاتها من خلال الرسائل التي تنقلها الدورة للمتابعين.وأضاف: "تؤكد البطولة على أن ممارسة الرياضة حق طبيعي للمرأة في كل مجتمع، وهو ما يترجم رؤية إمارة الشارقة وتوجهاتها حول بناء الإنسان جسدياً وفكرياً، وينسجم مع مساعي الحكومات حول العالم ومنظمات المجتمع المدني حول تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الرياضة بمختلف تخصصاته".وشهدت الدورة السابقة من البطولة، مشاركة واسعة من أكثر من 1050 بين لاعبات وأعضاء الجهاز الإداري، ممثلين عن 78 نادياً من 18 دولة عربية، كما استضافت 131 حكماً للمنافسات، وحظيت بتغطية إعلامية محلية وعربية واسعة من 519 جهة إعلامية.