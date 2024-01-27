الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرواتي تشوريتش يوقف شلباية ببطولة "لوفين لا نوفا"

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)
عمان- أوقف اللاعب الكرواتي بورنا تشوريتش (المصنف 40 عالميا) مسيرة الأردني عبد الله شلباية ببطولة "تشالنجير أوتيني لوفن لا نوفا" البلجيكية ذات الـ 125 نقطة، بعد أن تغلب عليه بمجموعتين دون رد، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة التي تختتم اليوم، وتقام أحداثها على الملاعب الصلبة.اضافة اعلان
ويعد تشوريتش اللاعب الأفضل تصنيفا من بين اللاعبين المشاركين في الأدوار المتقدمة بالبطولة، واستطاع إقصاء شلباية بواقع 6-2 و7-6، ليمضي للمربع الذهبي، ويقف شلباية عند دور الثمانية، ويضمن الحصول على 16 نقطة ومبلغ 4120 دولار.
وكان شلباية قد افتتح مسيرته في البطولة بالفوز على الإيطالي فرانكو أجامينوني (المصنف 207 عالميا) بدور الـ 32 بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3، قبل أن يتخطى البلجيكي ديفيد جوفين (المصنف 112 عالميا) في ثمن النهائي بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-4.
ومن المتوقع أن يتقدم الموهبة الأردنية في التصنيف الجديد عن رابطة اللاعبين المحترفين المقرر تعديله غدا، إذ يحتل حاليا المركز 191 عالميا في التصنيف الأخير، والأول على صعيد اللاعبين العرب.
وكان شلباية قد بدأ العام الحالي بالمشاركة في بطولة "كانبيرا تشالنجير" ذات الـ 125 لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون والتتويج بلقبها، فيما ودع البطولة ذاتها لمنافسات الفردي، بعد عجز عن بلوغ الجدول الرئيسي بخسارته في الأدوار التأهيلية.
كما شارك شلباية في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة ذات الـ 2000 نقطة، ونجح في تجاوز لاعبين اثنين من الأدوار التأهيلية وهما الصربي حمد ميديدوفيتش والفرنسي تيتوان دروجيه، قبل أن يخسر المواجهة الحاسمة أمام الأسترالي عمر جاسيكا، ليفقد فرصة بلوغ الجدول الرئيسي في أول مشاركة تاريخية له بواحدة من بطولات (الجراند سلام)، فيما ودع بطولة تينيريفي تشالنجير الإسبانية ذات الـ 100 نقطة من دور الـ 32 على يد الفنلندي أوتو فيرتانين.
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