أمنية صاحبة "أسرع شبكة خلوي في الأردن"

أعلنت "Speedtest Awards by Ookla"، الموقع العالمي والرائد في قياس سرعات الشبكات، عن تسمية شبكة شركة أمنية، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في الأردن، كأسرع شبكة خلوي في المملكة لعام 2023.ويأتي هذا الإنجاز المسجل في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، ليؤكد تميز أمنية في سرعة شبكة الخلوي لمشتركيها في جميع أنحاء المملكة، حيث تمنح جائزة "الشبكة الأسرع" بناءً على تحليل بيانات اختبارات سرعة الشبكات الخلوية التي يجريها مستخدمو® Speedtest iOS and Android mobile apps from all the major mobile carriersعلى مدار 6 أشهر، عبر تحليل أسرع سرعة متوفرة في كل دولة، بما في ذلك سرعات الإنترنت على الهواتف المحمولة، ومن ثم يتم ترتيب سرعة شبكات الخلوي في كل دولة عبر احتساب 80٪ من سرعة تنزيل البيانات و 20٪ من سرعة تحميل البيانات.وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه، عن سعادته بهذا الفوز، مؤكداً على أهمية هذه الجائزة التي تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل خدمات الاتصالات وبجودة عالية لمشتركيها في مختلف القطاعات.وقال "تأتي هذه الجائزة تتويجاً لجهودنا المتواصلة لتقديم أفضل تجربة إنترنت لعملائنا، خاصة وأن سرعة الإنترنت على الهواتف الخلوية أصبحت في ظل التحول الرقمي الذي نشهده معياراً أساسياً لنجاح أي شبكة اتصالات، ونحن نحرص على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال لتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة تلبي احتياجات عملائنا."وأضاف قمحيه أن هذا التقدير من Speedtest.net by Ookla، وهو طرف محايد يؤكد على كفاءة وفعالية شبكات أمنية، ويدعم استراتيجية الشركة الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعد هذا التقدير بمثابة شهادة قاطعة على التزام أمنية بتطوير شبكاتها الحديثة لخدمة استراتيجية الحكومة الأردنية الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للقطاع على مستوى المنطقة.ولفت قمحيه إلى أن أمنية ومنذ انطلاقتها في السوق المحلية سعت إلى إيجاد معايير جديدة في سوق الاتصالات الأردني، ومضاعفة أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة، وتعزيز انتشار هذه الخدمات في كافة المحافظات، موضحاً أن الشركة تركز على توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات البيانات.وأشار قمحيه إلى أن هذه الجائزة تعكس الاستثمار الكبير الذي قامت به شركة أمنية في تحديث وتطوير شبكاتها، وتبني أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال الاتصالات، مؤكداً أن هذا الانجاز لن يكون ممكناً دون التزام وتفاني الفريق الفني والإداري في الشركة، الذي عمل بجدية وإخلاص لتحقيق هدف الشركة في تقديم أفضل تجربة اتصال للمشتركين.وأشار قمحيه إلى حرص شركة أمنية على مواكبة أفضل التوجهات العالمية في مجال الاتصالات، والتي تتطلب سرعات عالية من الإنترنت مثل انترنت الأشياء والمدن الذكية والدفع الإلكتروني وغيرها من التوجهات التي تندرج تحت مفهوم الاقتصاد الرقمي، مبيناً أن هذه الجائزة تعد دافعاً للشركة لمواصلة الاستثمار في تطوير شبكاتها وتقديم أفضل تجربة إنترنت ممكنة للمستخدمين في الأردن.من جانبه، قال ستيفن باي الرئيس و المدير التنفيذي لشركة Ookla، أحد أقسام شركة Ziff Davis: "بعد إجراء تحليل متعمق للاختبارات التي أجراها المستهلكين باستخدام Speedtest، حصلت شركة أمنية على لقب أسرع شبكة خلوي في الأردن من خلال جوائز Ookla's Speedtest".وأضاف باي "تم منح هذه الجوائز لمشغلي الشبكات الذين يظهرون سرعة وأداء استثنائيين مقارنة بمشغلي الشبكات الخلوي الآخرين في السوق خلال الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام 2023. ويسعدنا أن نثني على شركة أمنية لتحقيقها هذا الإنجاز الذي تحقق نتيجة سعي شركة أمنية الثابت لتقديم تجربة شبكة متفوقة لعملائهم."