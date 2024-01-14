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Jordan News النسخة المطبوعة

الاقتصاد الرقمي تعقد منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري

الخبر الصحفي لرخص الابنية شهر 11 2023
برعاية ولي العهد والأميرة رجوة.. الاقتصاد الرقمي تعقد منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، عقدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، وذلك يوم الخميس الموافق 11 كانون الثاني/ يناير الحالي، في إطار زيارة العمل الأردنية الرسمية التي ترأسها سموه، بمرافقة وفد وزاري وعدد من قادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى سنغافورة.اضافة اعلان

وكان المنتدى الذي حقق نجاحاً كبيراً، قد شهد مشاركة نحو 275 ممثلاً للعديد من المؤسسات والشركات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعين العام والخاص من كلا البلدين، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون التكنولوجي والاقتصادي الرقمي بين البلدين لما فيه الخير المشترك والمتبادل.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، سلطت الوزارة الضوء على برنامج Jordan Source، وعلى عوامل الجذب التي تزخر بها المملكة كوجهة مثلى ومفضلة للاستثمار في الرقمنة وخدمات تعهيد العمليات التجارية وتعهيد تكنولوجيا المعلومات وصناعة الألعاب.

واشتمل المنتدى على العديد من الجلسات النقاشية ومنها جلسة نقاشية خاصة اتسمت بالتفاعلية، وحملت عنوان: "من قلب الأردن إلى العالم"، أدارها الشريك المسؤول في شركة PwC في الأردن، ميشيل أورفلي، بمشاركة رجل الأعمال الأردني والرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، فادي غندور، حول مدى النجاح منقطع النظير الذي حققته الشركات الاستثمارية في السوق الأردنية، مبرهنة على ذلك بالأمثلة والأدلة.

وتكلل المنتدى في ختامه بتوقيع مذكرتي تفاهم، جمعت إحداهما بين معهد الدراسات المصرفية الأردني وأكاديمية التكنولوجيا المالية السنغافورية، فيما جمعت الثانية بين جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية – إنتاج وشركة "بيجو تكنولوجي BIGO" السنغافورية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والتي تعد واحدة من الشركات التقنية الأسرع نمواً في سنغافورة.

وفي تعليق له على النجاح الكبير الذي حققه المنتدى، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، أظهر الاقتصاد الرقمي مرونة وديناميكية كبيرة في كل من الأردن وسنغافورة، كما أن كل من البلدين التزم من جانبه بدعم تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية التقنية والنظم الإيكولوجية للشركات الناشئة. وبالنظر إلى ما يجتمع البلدان عليه من قيم وأولويات مشتركة، فإن هناك الكثير من فرص التعاون المتاحة حالياً أكثر من أي وقت مضى. وفي هذا السياق، فإننا نحرص على بذل كل ما بوسعنا في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتسهيل إيجاد الروابط وتعزيز التقارب في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بما يعود بالنفع والخير على البلدين."

واختتم الهناندة قائلاً: "سعدنا بإطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، بوصفه انعكاساً لالتزامنا المتواصل بتحقيق وتجسيد رؤى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والمتمحورة حول تحويل المملكة لمركز إقليمي ودولي استراتيجي جاذب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

ويشار إلى أن الوزارة شاركت على هامش المنتدى رفقة الوفد الزائر، الذي ضم عدداً من الشركاء وقادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مجموعة من اجتماعات ولقاءات العمل الاستراتيجية مع شركات سنغافورية، والتي أسهمت في خلق فرص إضافية للشراكة والاستثمار والتعاون.

وكان الوفد الزائر قد تألف إلى جانب الوفد الوزاري من نخبة من رواد وقادة الأعمال ممن يمثلون عدداً من الجميعات التقنية والشركات المحلية بما فيها الشركات الناشئة، فضلاً عن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الأردن، والتي تتمتع بنجاح عملياتها وأعمالها في المملكة، ومنها: شركة إيستارتا، وشركة ميس الورد، واستوديوهات بروجريسيف جينيريشن (بي جي)، وشركة ذكاء أنظمة المعلومات SIS، بالإضافة لشركة ويب هيلب، ومنصة زين للإبداع ZINC، وشركة ZenHR لحلول برمجيات الموارد البشرية، وشركة بيجو تكنولوجي BIGO، وجمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية – إنتاج، والصندوق الأردني للريادة.
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