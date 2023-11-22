توقيع مذكرة تفاهم بين الاقتصاد الرقمي وأمديست

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وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومنظمة امديست لخدمات التعليم والتدريب اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم للشباب الأردني من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات التواصل والابتكار والريادة والتكنولوجيا وذلك لمواكبة مهارات العمل المطلوبة في القرن الواحد والعشرين.وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والمدير القطري لأمديست الأردن نور الرشيد قيام منظمة أمديست وبالتعاون مع جوجل "”Google بتقديم منح تعليمية لطلبة الجامعات الأردنية من خلال شراكتهم مع برنامج "GROW STRONGER WITH GOOGLE" للشهادات المهنية وذلك لدعم المهارات الرقمية المطلوبة لدى الطلبة لمواكبة التحول الرقمي من خلال الحصول على شهادات جوجل المهنية في مجالات دعم تقنية المعلومات، إدارة المشاريع، تحليل البيانات، تحليل البيانات المتقدم، تصميم تجربة المستخدم، الأتمتة في تقنية المعلومات باستخدام بايثون، التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، أمان المعلومات والذكاء التجاري.كما تتضمن مذكرة التفاهم قيام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتقديم الدعم لأمديست من خلال تيسير لقائهم مع الداعمين من القطاعين الخاص والعام والوزارات ذات العلاقة وذلك لتمويل برامجهم وبما يتلاءم مع أهداف الوزارة وخبرة أمديست في إدارة المشاريع، كما تعتزم أمديست بتقديم الدعم بهدف تطوير برامج فعّالة تتناغم مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة كما ستقوم أمديست بالتنسيق مع الوزارة للمساهمة في جذب المانحين والشركاء وتصميم البرامج لتحقيق أهداف التنمية لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.من جانبه، أكد الهناندة على حرص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص على تنمية المهارات الرقمية ومهارات التواصل والجاهزية الوظيفية لدى الشباب وبالأخص طلبة جامعاتنا الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية التي باتت متطلبا أساسيا لتؤهلهم للعمل في السوق المحلي والعالمي.