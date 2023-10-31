شركات أردنية في قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023

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اطلقت مجلة فورتشن العربية قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023، والتي تضم أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من حيث الإيرادات السنوية، وجاءت الشركات الأردنية في المرتبة الثامنة من حيث عدد شركات القائمة بعدد 21 شركة تعادل 4.2% من مجموع شركات القائمة.وحققت الشركات الأردنية مجتمعة في عام 2022 إيرادات بلغت 22.12 مليار دولار تشكل ما نسبته 1.33% من مجموع إيرادات شركات القائمة التي بلغت 1.65 تريليون دولار، كما سجلت صافي أرباح إجمالية بلغ 3.48 مليارات دولار لتحتل المرتبة التاسعة من حيث صافي الأرباح بالقائمة والتي بلغ إجماليها 343.23 مليار دولار.ومن الشركات الأردنية في القائمة، مجموعة البنك العربي وأدوية الحكمة والفوسفات الأردنية وجو بترول والبوتاس وآفاق للطاقة والملكية الأردنية وعدد من البنوك الأردنية.كما استحوذ الأردنيون على نسبة 5.8% من حيث جنسية الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون شركات القائمة، إذ بلغ عدد الرؤساء التنفيذيين الأردنيين في القائمة 29 رئيساً ليأتي الأردن في المرتبة السادسة، متفوقاً على قطر التي جاءت في المركز السابع بعدد 27 رئيساً، وسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الثامنة بعدد 24 رئيساً.بلغت نسبة السيدات الأردنيات 13.3% من إجمالي الرئيسات التنفيذيات اللواتي يقدن شركات القائمة؛ ليأتي الأردن في المرتبة الثالثة بعد الإمارات والمغرب.يأتي إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية، بعد قرابة 70 عاماً من انطلاق القائمة العالمية، فورتشن 500، التي تصدرها سنوياً منصة فورتشن في الولايات المتحدة الأميركية. وتمثل هذه القائمة الجديدة نقطة تحول محورية في عالم الأعمال في المنطقة، وتحدد معياراً جديداً للشفافية والنزاهة وتأثير السوق.وهذه هي المرة الأولى في المنطقة التي يتم الإعلان فيها عن قائمة أكبر الشركات العربية بمنهجية تعتمد بشكل حصري وصارم على الإيرادات المعلنة والمثبتة.تأتي الشركات التي تبوأت مكانها في قائمة فورتشن 500 العربية من 15 دولة عربية مختلفة، وصُنّفت جميعها استناداً إلى إيراداتها لعام 2022.والشركات المُدرجة في فورتشن 500 العربية هي الأبرز في المنطقة، إذ توفر مجتمعة فرص عمل لنحو مليونين ونصف المليون موظف.تتصدر الشركات السعودية قائمة فورتشن 500 العربية، إذ تشكّل نسبة 30% من مجمل الشركات فيها، تليها مباشرة الشركات الإماراتية بنسبة 17%، من ثم الشركات المصرية بنسبة 11%، وبعدها الكويتية بنسبة 8%.وكان العام 2022، والذي استندت القائمة إلى بياناته، هو العام الذي خرجت فيه الشركات من سنوات جائحة كوفيد-19 لتدخل في أزمة الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتضخم الذي ضرب العالم وارتفاع أسعار الفوائد.وكان من ضمن شركات فورتشن 500 العربية أكثر من 150 شركة تزيد إيراداتها على مليار دولار، منها 23 شركة خاصة، فضلاً عن شركات حكومية غير مدرجة في الأسواق المالية، والتي كشفت إيراداتها سواء بشكل رسمي أو عبر التواصل معها من قبل فريق فورتشن العربية.وقال رئيس تحرير فورتشن العربية، حمود المحمود: "تعتبر قائمة فورتشن 500 منذ صدورها من قبل مجلة فورتشن العالمية قبل نحو سبعة عقود تصنيفاً معروفاً للشركات العالمية، حيث يعرف تصنيف الشركة بأنها من شركات "فورتشن 500" ويعطيها تصنيفاً تترتب عليه مواصفات تعني الكثير للمساهمين والمستثمرين والمحللين وتكسب الشركات التي تدخل هذا التصنيف فرصاً كبيرة".وأضاف: "تأتي فورتشن 500 العربية في وقت يزداد فيه اهتمام الشركات والأسواق بالإدراج في الأسواق المالية واتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة، ووجود منصة تقدم البيانات المعتمدة للشركات في المنطقة من خلال مؤشرات عدة بات ضرورياً اليوم لمتخذي القرارات الاقتصادية وهو ما ستقدمه فورتشن 500 العربية".وحول إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة فورتشن ميديا، آلان موراي: "فورتشن تُعَدّ المعيار الذهبي العالمي لقياس نجاح الأعمال. إن إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية يُظهر أنّ العالم العربي قد احتل موقعاً مركزياً في عالم الأعمال".وأضاف: "إذا كنت تود العمل مع المنطقة، فهذه هي الشركات التي يجب أن تركز عليها. ونبارك لشركائنا في مجرة على إطلاق هذه القائمة المهمة وجعلها حقيقة".وتصدر قائمة فورتشن 500 العربية من فورتشن العربية، التابعة لشركة مجرة بترخيص من فورتشن العالمية