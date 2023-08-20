مشروع البناء الأخضر الطموح يرسم آفاقا جديدة لبلدية مأدبا

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ويعكس تركيزها على الاستدامة البيئية والاجتماعية. وبناء على تكليف مؤسسة وهب الفرح للاستشارات، قام فريق المؤسسة بتطوير مقترح للمشروع، الذي سيستخدم أحدث التقنيات البيئية والمواد الصديقة للبيئة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الموارد وتقليل البصمة البيئية.والمشروع المقترح، سيكون نموذجًا رائدًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وسيُعزز من جودة المباني والمرافق بشكل مستدام. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت مؤسسة وهب الفرح مع البلدية لإعادة تأهيل حديقة آمنة للأطفال في لواء قصبة مأدبا، بتقديم دراسة جدوى اقتصادية تهدف إلى خدمة نحو 45 ألف نسمة في المنطقة.يجسد هذا التعاون جهود مشتركة لتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية في المنطقة، ويشكل نموذجًا ملهمًا في مجال الاستثمار الأخضر.وسترسم مأدبا من جديد لوحة خضراء ملزينة بالابتكارات والتطور في مجال البناء الأخضر... كما وسبق لها، ان حافظت على تاريخها وثقافتها من خلال أقدم خارطة فسيفسائية للأرض المقدسة.