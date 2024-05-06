البروكلي.. ما أبرز الأمراض التي يساعد على الوقاية منها؟

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يعد البروكلي، وهو يزرع في الأصل بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من الأطعمة الخارقة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، والعناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، ما يجعله طعاما مرغوبا لدى غالبية الأشخاص حول العالم، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية".وتشكل جميع أنواع الخضار جزءا أساسيا من نظام غذائي متوازن، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا.وتكمن أهمية البروكلي، تحديدا، في كونه مضادا للميكروبات، وللأكسدة، ولمرض السكري وفقدان الذاكرة، وواقيا للكبد والقلب. وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أميركا، أن البروكلي يساعد على الوقاية من السرطان، وخفض نسبة الكولسترول بالدم، والحفاظ على صحة العين.ويشمل أيضا ما يلي:- الألياف: تعد مفيدة لصحة الكبد والجهاز الهضمي.- فيتامين "سي": يعد أحد مضادات الأكسدة القوية لجهاز المناعة لديك.- فيتامين "ك": يساعد على صحة العظام والدماغ.- الحديد: يحسن وظائف العضلات والدماغ.وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأميركية، أن البروكلي يعد مصدرا جيدا لملح حمض الفوليك. ويستخدم، بدوره، بصنع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد، والشعر، والأظافر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).هل كنت تعلم؟- يشكل البروتين 29 % من وزن البروكلي.- البروكلي جزء من عائلة الملفوف.- لم يكن البروكلي معروفا في الولايات المتحدة حتى عشرينيات القرن الماضي.- كوب واحد من البروكلي يحتوي فقط على 55 سعرة حرارية.استخدامات البروكلي في الطبخيمكن تناول البروكلي نيئاً، أو مطهواً بالبخار، أو مسلوقاً، أو حتى محمصاً. ويدخل في العديد من الأطباق اليومية، مثل:- السلطات: يمكن إضافة البروكلي لطبق السلطة الخضراء الخاص بك.- الشوربات: تستطيع مزج البروكلي مع أنواع أخرى من الخضار للحصول على طبق شوربة صحي ولذيذ.- المعكرونة: يمكن تقطيع البروكلي إلى قطع صغيرة وإضافتها إلى صلصة المعكرونة الخاصة بك قبل نضجها.- أطباق اللحوم والدجاج: يسهم البروكلي في إضفاء نكهة خاصة لأطباق اللحوم والدجاج المشوي.الطريقة المثلى لتنظيف البروكليمن الضروي تنظيف البروكلي جيدا قبل استخدامه في الطبخ، حتى تتخلص من الحشرات التي تختبئ بين براعمه.وأوضح المركز الوطني الأميركي لحفظ الأغذية المنزلية (NCHFP)، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يجب فصل براعم البروكلي إلى أقسام مناسبة الحجم.ويمكن حفظ البروكلي في محلول ملحي؛ أي 4 ملاعق صغيرة من الملح في غالون واحد من الماء، لمدة 30 دقيقة حتى تخرج الحشرات من بين براعمه.وأضاف المركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية، أنه يجب سلق براعم البروكلي بالماء لمدة 3 دقائق في الماء المغلي، أو سلقها بالبخار لمدة 5 دقائق.