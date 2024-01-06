خطوات رياضية عليك الالتزام بممارستها العام 2024

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ممارسة التمارين الرياضية أمر مهم، حتى لو أنك لا تطمح إلى أن تصبح رياضيًا يمارس السباحة وركوب الدراجات والجري. وقد أظهرت الدراسات، أن الحركة المنتظمة تساهم بإطالة العمر، وتجعلنا أكثر سعادة، وتحارب الأمراض.لكن في وسعك خلال العام 2024، إدراج التمارين في روتينك اليومي المعتاد على نحو واقعي، ومحاولة المواظبة على ذلك، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".كي يكون العام 2024 مختلفًا، من خلال زيادة قوتك وممارسة التمارين الرياضية في يومياتك، عليك باتباع هذه الخطوات البسيطة والعملية، بغض النظر عما إذا كنت من هواة صالة الألعاب الرياضية، أو مبتدئا في اللياقة البدنية.1. نزهة في المتنزه: نعم، قد يكون البدء بممارسة اللياقة البدنية العام الحالي، أمرا بسيطا مثل وضع قدم واحدة أمام الأخرى. إذ يمكن للمشي أن يساعد على مكافحة الأمراض والظروف الصحية أكثر من أي شيء آخر.وقد أظهرت الدراسات أيضا، أن هذا النشاط قد يعزز المزاج، ويحسن الذاكرة، ويقلل التوتر.والأمر الجيد، هو أن المشي لا يتطلب معدّات، أو عضوية في صالة للألعاب الرياضية، ولا خبرة ضرورية.وبحسب إيفان ماثيوز، الأستاذ المساعد بعلوم التمارين والتربية البدنية في جامعة ولاية مونتكلير بنيوجيرسي، فإن المشي أمر مألوف لدى الكثيرون، فهو لا يخيف، ولا يحتاج إلى تعليم كثير كي تتقنه على غرار الأنشطة البدنية الأخرى.هناك طرق لرفع مستوى المشي بمجرد دمج المشي في روتينك، وتصبح جاهزًا للبناء عليه.2. تعظيم قائمة المهام الخاصة بك: ليس عليك بتغيير حياتك كاملة لتغيير مستوى لياقتك البدنية.يمكن أن تكون الأعمال المنزلية المدرجة بالفعل على قائمة المهام الخاصة بك، مثل البستنة، أو سحب صناديق الزينة إلى أماكن التخزين الخاصة بها، أو تنظيف منزلك.3. تكوين صداقات في صالة الألعاب الرياضية: قد تشعر أنك حققت بداية جيدة من خلال ممارسة اللياقة البدنية اليومية، وبت مستعدا لتحسين مستوى لعبتك عبر تدريبات القوة الأكثر جدية.وينصح باستخدام وزن جسمك في المنزل للحصول على تمرين عالي الجودة يتضمن القوة، والتوازن، والمرونة، والتنسيق، إضافة إلى تمارين مثل الضغط، والقرفصاء، وتمارين البلانك، والمعدة.قد يساعدك الذهاب مع الأصدقاء أو المشاركة بالصفوف على الشعور ببعض التوجيه والدعم.4. ضع خطة تناسب لياقتك البدنية: ليست كل خطط التمرين مماثلة، فأنت تريد خطة تتوافق مع أهدافك وتفضيلاتك.5. ابق على اتصال: توصلت دراسة أجريت في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021، أن الشعور بالمسؤولية للاستمرار في ممارسة الرياضة والشعور بالانتماء للمجتمع، تعدان بين أهم الطرق لزيادة التمارين الرياضية بشكل مستدام.إن تحديد موعد لممارسة التمارين الرياضية مسبقًا في فترات منتظمة، أو العثور على طريقة للتأقلم مع الأصدقاء يمكن أن يساعدك على الاستمرار.