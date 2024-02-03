لماذا سترتفع نسبة الإصابة بالسرطان عالميا في 2050؟

أفاد تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أنه تم تشخيص ما يقدر بنحو 20 مليون حالة سرطان في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ارتفاعا من 18 مليون حالة في عام 2020، حيث سيرتفع هذا العدد بنسبة 77٪ إلى 35 مليون بحلول عام 2050.

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وبحسب التقرير: "ستشهد البلدان المتقدمة للغاية أكبر زيادة مطلقة في حالات السرطان على مدى السنوات الـ25 القادمة.

ومع ذلك، ستشهد البلدان ذات المستويات المنخفضة من التنمية زيادة غير متناسبة في معدلات الإصابة بالسرطان، مما قد يضع عبئا أكبر على أنظمتها الصحية."



وتتوقع الوكالة الدولية لبحوث السرطان زيادة بنسبة 142٪ في معدلات الإصابة بالسرطان في البلدان ذات المستوى المنخفض من التنمية، مقارنة بزيادة قدرها 99٪ في البلدان ذات المستوى المتوسط من التنمية، من الآن وحتى عام 2050.



وقالت الدكتور كاري آدامز، رئيس المنظمة لمكافحة السرطان، إنه "في حين تم إحراز تقدم في الكشف المبكر عن السرطان وعلاجه، "توجد تفاوتات كبيرة في نتائج علاج السرطان ليس فقط بين المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض في العالم، ولكن أيضا داخل البلدان ذاتها."



وأضافت: "المكان الذي يعيش فيه شخص ما يجب ألا يحدد ما إذا كان يعيش أم لا". هذه ليست مجرد مسألة موارد، بل مسألة إرادة سياسية".





سرطانات الرئة والثدي ومخاوف عالمية



كان سرطان الرئة وسرطان الثدي لدى الإناث في سباق متقارب من أجل التفوق بعدد الإصابات عالميا، حيث تجاوز سرطان الثدي مقابل سرطان الرئة لأول مرة في عام 2020.



وقد عكس هذا الاتجاه نفسه بعد ذلك بعامين، حيث قالت الوكالة الدولية لبحوث السرطان يوم الخميس إن الاستخدام المستمر للتبغ في آسيا ساعد في دفع معدلات التشخيص بسرطان الرئة قبل سرطان الثدي لدى الإناث في عام 2022.



ووفقا للمنظمة فإن السرطانات الأكثر شيوعا في العالم قبل عامين هي:

-سرطان الرئة: 5 مليون حالة جديدة

-سرطان الثدي: 3 مليون

-سرطان القولون والمستقيم: 9 مليون

-سرطان البروستاتا: 5 مليون

-سرطان المعدة: 970,000



وفي حين أن تشخيصات سرطان الرئة تجاوزت قليلا تشخيصات سرطان الثدي في عام 2022 ، ظل سرطان الثدي السبب الأكثر شيوعا للسرطان في كلا الجنسين في الغالبية العظمى من البلدان: 157 من أصل 185.



قبل عامين ، في عام 2020 - آخر عام سابق تتوفر عنه بيانات - احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى في معدل التشخيص ، يليه سرطان الرئة والقولون والمستقيم.



-سرطان الثدي: 3 مليون حالة جديدة

-سرطان الرئة: 2 مليون

-سرطان القولون والمستقيم: 9 مليون

-سرطان البروستاتا: 4 مليون

-سرطان المعدة: 1 مليون



في عام 2022، ظل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء على مستوى العالم، والسبب الرئيسي للوفاة بالسرطان، وفقا للوكالة الدولية لبحوث السرطان.

كانت سرطانات الرئة والقولون والمستقيم ثاني وثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا التي تم تشخيصها لدى النساء وأسباب وفيات السرطان، على التوالي.



بالنسبة للرجال، كان سرطان الرئة هو السرطان الأكثر شيوعا والسبب الرئيسي للوفاة بالسرطان على مستوى العالم في عام 2022، يليه سرطان الكبد والقولون والمستقيم.



بصرف النظر عن كونه أكثر أنواع السرطان شيوعا في عام 2022 ، كان سرطان الرئة هو السرطان الأكثر فتكا أيضا ، حيث تسبب في 1.8 مليون حالة وفاة ، يليه سرطان القولون والمستقيم والكبد.



-سرطان الرئة:8 مليون حالة وفاة

-سرطان القولون والمستقيم: 900,000

-سرطان الكبد: 760,000

-سرطان الثدي: 670,000

-سرطان المعدة: 660,000



كان سرطان الرئة أيضا أكثر أنواع السرطان فتكا في عام 2020 ، حيث كانت القائمة التنازلية متطابقة تقريبا مع قائمة عام 2022.

-الرئة:8 مليون حالة وفاة

-القولون والمستقيم: 935,000

-الكبد: 830,000

-المعدة: 769,000

-الثدي: 685,000





2024.. وفيات قياسية بالسرطان في الولايات المتحدة

تأتي الإحصاءات العالمية الجديدة بعد أيام فقط من إصدار جمعية السرطان الأميركية (ACS) توقعاتها للسرطان لعام 2024 في وقت سابق من هذا الشهر.



وتتوقع المنظمة أن تتجاوز تشخيصات السرطان الجديدة 2 مليون لأول مرة هذا العام، مع وجود أربعة سرطانات توجد فحوصات مبكرة لها - الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم وعنق الرحم - آخذة في الارتفاع.



في حين أن خطر الوفاة من السرطان في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل مطرد على مر السنين - بفضل التقدم في الكشف عن السرطان وعلاجه وانخفاض معدلات التدخين - فإن معدلات تشخيص أنواع معينة من السرطانات آخذة في الازدياد، لا سيما بين المجموعات الفرعية للسكان.



وتشمل الزيادات، وفقا للتقرير الجديد، ما يلي:



-سرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما

-سرطان الكبد عند النساء

-سرطان عنق الرحم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 44 عاما



تلاحظ المنظمة أن ستة أنواع من السرطان مع ارتفاع معدلات التشخيص ترتبط بوزن الجسم الزائد ، بما في ذلك:



-بطانة الرحم

-كبد

-كلية

-بنكرياس

-القولون والمستقيم

-صدر



ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق: أن عمر مريض السرطان العادي آخذ في التناقص. في عام 1995 ، كان 61٪ من تشخيصات السرطان بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر. ولكن بحلول عام 2020، انخفضت هذه النسبة إلى 58٪.



وفي الوقت نفسه، ترتفع معدلات الإصابة بالسرطان بين البالغين في منتصف العمر والشباب. وبشكل جماعي، كان أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما هم الفئة العمرية الوحيدة التي شهدت زيادة في تشخيص السرطان من عام 1995 حتى عام 2020.



تميل تشخيصات سرطان القولون والمستقيم، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع بين البالغين الأصغر سنا - أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما - وفقا لجمعية السرطان الأميركية.

ففي أواخر تسعينيات القرن العشرين، كان سرطان القولون والمستقيم السبب الرئيسي الرابع للوفاة بالسرطان بين الرجال والنساء في هذه الفئة العمرية.

أما الآن، هو السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان للرجال في هذه الفئة العمرية، والمسبب رقم 2 للنساء.



ويتكهن علماء من جمعية السرطان الأميركية بأن عوامل نمط الحياة الشائعة بشكل خاص بين أولئك الذين ولدوا في عام 1950 وما بعده - مثل السمنة، والاستهلاك العالي للحوم المصنعة والكحول، وانخفاض مستويات النشاط البدني واستهلاك الألياف، والتدخين - تغذي هذا التغيير.



وتوصل باحثون إيطاليون، في دراسة نشرت هذا الشهر في علم الأورام، إلى استنتاج مماثل. ويؤكدون أن السمنة واستهلاك الكحول يساهمان في ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم بين الشباب.



هذا العام، من المتوقع أن ترتفع وفيات سرطان الأمعاء بين الشباب - جيل الألفية والجيل إكس الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 49 عاما - في بعض البلدان الأوروبية لأول مرة، وفقا لتقريرهم.

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