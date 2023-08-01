الأربعاء 02 آب 2023
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مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية.. ما تحذيرات الأطباء؟

مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية.. ما تحذيرات الأطباء؟
مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية.. ما تحذيرات الأطباء؟
  مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تواجه دول كثيرة موجات حر غير مسبوقة تؤدي لتعرض الملايين من الناس يوميا لحالات من الإجهاد الحراري والمشكلات المتعلقة بها. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
ويرى الأطباء، أن الوعي بكيفية التعامل مع تغييرات المناخ ودرجات الحرارة العالية، يمكن أن يخفف من معاناة الناس كثيرا.
فحتى الشباب الأصحاء، يمكن أن يعانوا تأثيرات الحر ودرجات الحرارة العالية التي قد تهدد حياتهم، ووفق باحثين أميركيين، فإن موجات الحر تعد من أكثر الأخطار الطبيعية تأثيرا على الصحة وتهديدا للحياة.
أهمية الوعي
أطباء الطوارئ في جامعة كولورادو الأميركية، يؤكدون أهمية وعي مقدمي الرعاية الصحية والناس عموما، لمخاطر موجات الحر مع تركيزهم على أن تكون نظم الرعاية الصحية في حالة تأهب، لاحتواء الأمراض المتعلقة بالطقس الحار التي تكثر في الصيف بشكل خاص، كضربات الشمس والإجهاد الحراري والإعياء والتسمم.
ووفق التقرير الذي صدر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية، فإن ثلث الأميركيين يتلقون حاليا تحذيرات طبية من ارتفاع درجات الحرارة في ولايات متعددة.
ويرى الأطباء، أن إهمال خطر حرارة الطقس العالية، سيؤدي لوفاة الآلاف إذا لم يتم رفع الوعي بمدى خطورة الحر والآثار السيئة المترتبة عليه، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع ضربات الشمس والإجهاد الحراري والجفاف.
طبيا، فإن التعرض المباشر للشمس وبدرجات حرارة أكثر من 30 درجة مئوية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، يمكن أن يكون مؤشرا خطيرا، حيث يفشل الجسم في تبريد نفسه ذاتيا، ولا يستطيع التعرق، مما قد يلحق ضررا كبيرا بالقلب والدماغ والعضلات وأعضاء الجسم الحيوية، وهذا ما يهدد الحياة ويفضي للموت.
ويتحدث استشاري الطب الباطني وسيم عريبي، حول هذا الموضوع قائلا:
• توجد علامات تدل على تعرض الجسم إلى حرارة مرتفعة تتمثل في التعرق، سرعة ضربات القلب وغيرها من العلامات.
• عند الوصول إلى الإنهاك الحراري، يعجز الجسم عن التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وتبدأ علامات كالصداع والغثيان وغيرها بالظهور، تستدعي التدخل الطبي.
• في حال صعود درجة حرارة الجسم إلى ما فوق الأربعين درجة يقل عمل الأعضاء الحيوية في الجسم.
• يعد الإجهاد الحراري أقل خطورة وضررا على الجسم من ضربة الشمس.
• ارتفاع عدد المصابين بالإنهاك الحراري وضربة الشمس.
• كثرة الزيارات والسفر إلى جانب ارتياد المنتجعات والأماكن العامة وحضور المناسبات العائلية من شأنها أن تكون مصدرا ومكانا لتناقل الأمراض كالأمراض التنفسية.
• مناعة الجسم تقل مع ارتفاع حرارة الجسم خاصة لدى كبار السن والأطفال.
كيف نقي أنفسنا من أمراض الصيف؟
• عدم تناول الوجبات السريعة في فصل الصيف.
• أمام موجات الحرارة التي نعيشها اليوم يجب تجنب الخروج في أوقات ارتفاع درجة حرارة الشمس إلا للضرورة القصوى مع أخذ الاحتياطات اللازمة.
• تجنب ارتداء الملابس الداكنة وارتداء الملابس القطنية التي تساعد الجسم على التعرق بسهولة.
• الإكثار من شرب الماء كل 15 إلى 20 دقيقة.
• القيام بالرياضات الخارجية في المساء أو في أماكن باردة.
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