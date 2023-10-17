الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"أرفض أن أختار من يحزن على أطفاله".. ماذا تقصد هند صبري حول تصريحاتها عن غزة؟

"حزينة على أوضاع غزة، وعلى الأطفال والدماء والنساء والبيوت المُعمرة التي تُهدم"، تقول هند
"حزينة على أوضاع غزة، وعلى الأطفال والدماء والنساء والبيوت المُعمرة التي تُهدم"، تقول هند
تعرضت الفنانة هند صبري للهجوم، والنقد من متابعيها، بعد منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت فيه إنها حزينة على كل أوضاع غزة، وعلى الأطفال والدماء والنساء والبيوت المُعمرة التي تُهدم، وكل هذه التفاصيل المؤلمة التي يمر بها أهالي فلسطين.اضافة اعلان

وكتبت هند في منشور عبر حسابها الرسي بمختلف مواقع التواصل الاحتماعي: «اليوم، الملايين من الناس يفقدون الثقة ليس فقط في الخرائط، ولكن في الإنسانية.. أنا واحد منهم.. أرفض أن أختار من سأحزن على أطفاله.. الأطفال لم يسألوا عن حروبكم.. لماذا تجبرون العالم على الاختيار؟.. لماذا يستحضرون الماضي المؤلم لأحد الأطراف وينكرون كل الماضي وكل المستقبل المحتمل على حزب آخر».


هند صبري: القمع والظلم يؤديان إلى العنف



وتابعت هند: «ثم يُعاقبون شعبهم الأبرياء لكونهم ضعفاء وفقراء وغير متعلمين إلى درجة لا تسمح لهم بمحاربة التطرف؟؟.. ولا يمكن لأي إرهاب أن يزدهر مع الرخاء والمساواة.. لكن ربما لا يريد البعض القضاء على الإرهاب.. ربما يجد البعض أنه من المفيد لجداول أعمالهم.. المشكلة الوحيدة هي أنهم ليسوا من يدفعون الثمن.. ليسوا هم الذين يعيشون في خوف وبكاء وحزن على الجانبين، لم يكونوا كذلك أبدًا، ولن يكونوا كذلك أبدًا».

وأضافت هند صبري: «منذ يوم ولادتي وهي نفس الدورة: القمع والظلم يؤديان إلى العنف، ويؤديان إلى الخوف، ويؤديان إلى الكراهية، ويؤديان إلى المزيد من العنف والمزيد من الكراهية. أنا- وأعتقد أنني لست وحدي- اخترت في كل مرة ألا أدع الغضب والظلم والعنف يحرف بوصلتي الأخلاقية وتعاطفي مع كل النفوس المتألمة».

وأختتمت هند حديثها قائلة: «اليوم في حالة ذهول أمام هذا التجاهل والتجريد من الإنسانية للشعب الفلسطيني إعلاميًا.. إن الصمت المطبق و/أو ذريعة» الانتقام «السخيفة للتدمير الكامل لمنطقة بأكملها» موطن«،لأكثر من مليوني طفل وامرأة ورجل وصحفي وعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة المحاصر هو جريمة.. إنها جريمة تقوض أي احتمال للسلام، لأنها إهانة ليس فقط لقيم الإنسانية والمساواة التي كنا نظن أنها موجودة، ولكنها أيضًا إهانة لذكائنا وذاكرتنا، وللتاريخ الحديث المشترك للملايين. لا يمكنك بناء السلام على الإنكار. لا يمكنك بناء السلام دون المساواة. وإلا فليس السلام الذي تريده، كما قال الكاتب غسان كنفاني، بل الاستسلام».


لماذا تعرضت هند صبري للانتقادات؟



تعرضت هند صبري لبعض الانتقادات بسبب منشورها الذي نشرته بمختلف مواقع حساباتها الإلكترونية، والسبب أن الجمهور شعر أن هند إما أنها تتعاطف مع الأطفال الإسرائليين، أو أنها تنتقد المقاومة الفلسطينية وتلومها على ما يحدث في قطاع غزة-وكالات

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