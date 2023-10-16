باللغة الإنجليزية.. نسرين طافش تنشر قصة فلسطين منذ بداية الاحتلال

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ونشرت "نسرين" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وأوضحت خلاله قصة فلسطين منذ بداية الاحتلال الصهيوني إلى وقتنا الحالي والصراع بينهما باللغة الإنجليزية، وعلقت نسرين على المقطع قائلة: "قصة فلسطين الحرة باختصار".ولاقى مقطع الفيديو وتعليقها إعجاب متابعيها قائلين: "اللهم احفظ فلسطين، فلسطين عربية حرة، الحمد لله الذي أعز فلسطين بغزة"وكشفت "نسرين طافش" خلال الساعات القليلة الماضية إن إدارة تطبيق "انستجرام" قامت بحذف بوست نشرته دعمت خلاله القضية الفلسطينية، لتعلن بعدها باسترجاع البوست وقامت بإعادة نشره مرة أخرى.ويواصل العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا كشف أكاذيب الإعلام الصهيوني ومحاولة تشويه الحرب الدائرة في فلسطين أبرزهم الممثل والإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل الذي كشف عن حظر حساباته على السوشيال ميديا بسبب نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف أكاذيب وتضليل الإعلام الغربي لما يحدث في فلسطين.