"إضراب مفتوح" بقيادة ممثلو هوليوود وكُتَّاب السيناريو

اضافة اعلان

وأمس الجمعة، في مدن، بما فيها لوس أنجليس ونيويورك، انضم الممثلون إلى كتاب السيناريو، الذين يضربون منذ بداية مايو الماضي. لقد تحدوا درجات الحرارة الحارقة للاحتجاج أمام استوديوهات الأفلام، ومقرات مكاتب خدمات البث ومحطات التلفزيون.وكان نجوم مثل سوزان سراندون وجيسون سوديكس، من بين هؤلاء الموجودين فيصفوف المضربين.وهذه المرة الأولى، منذ عام 1960، التي يضرب فيها ممثلون وكتاب سيناريو معاً.وتطالب نقابة ممثلي التلفزيون والسينما "إس.إيه.جي-إيه.إف.تي.آر.إيه" بدفع رواتب أفضل لأعضائها ولوائح بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي. وكان قد تقرر إضراب الممثلين رسميا أمس الأول الخميس، بعد عدم التوصل لاتفاق مع رابطة التلفزيون واستوديوهات السينما (إيه.إم.بي.تي.بي)، على الرغم من أسابيع من المفاوضات.وامتد تأثير إضراب الممثلين وكتاب السيناريو في الولايات المتحدة إلى ألمانيا، حيث لن يحضر نجما هوليوود ريان جوسلينج ومارجوت روبي العرض الأول لفيلمهما "باربي" المقرر اليوم السبت في برلين وابتعدا عن مواعيد الترويج للفيلم، كما أنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد عرض الفيلم.وسيعرض الفيلم لأول مرة في ألمانيا اليوم السبت في دار عرض "برليناله بالاست"، فيما سيبدأ عرض الفيلم باللغة الألمانية يوم الخميس المقبل.وأعرب النجوم عن تضامنهم مع العديد من زملائهم الذين يتقاضون أجوراً أقل منهم بكثير.وقالت روبي في العرض الأول لفيلم "باربي" في لندن، إنها "تدعم بقوة جميع النقابات"، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وقالت المخرجة جريتا جيرويج إنها "تريدهم حقا أن يظلوا أقوياء ويفوزوا في معركتهم".وقال هانز فيرنر ماير عضو مجلس إدارة الرابطة الاتحادية الألمانية للممثلين، يوم الجمعة، إن الرابطة تدعم إضراب الممثلين.