الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تركي آل الشيخ يصالح الهضبة.. فما القصة؟ - فيديو

الهضبة
الهضبة

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الإثنين، عن "صلحه" بين النجم المصري، عمرو دياب، ومواطنه الملحن، عمرو مصطفى، خلال حفل الليالي السعودية المصرية، في دار الأوبرا بمصر.

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وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم 549 وربنا يتممها على خير".



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مصافحة دياب ومصطفى أمام الحضور، كما حرصا على تبادل الحديث، خلال حفل الليلة السعودية المصرية.

وجاء "الصلح" بعد خلافات بين دياب المعروف بـ"الهضبة"، والملحن عمرو مصطفى، وفق صحيفة "الأهرام" المصرية.

 

 


وخلال السنوات الماضية، وقعت العديد من الخلافات بين دياب ومصطفى، آخرها بسبب إعلان قدمه "الهضبة"، للتسويق لإحدى شركات الاتصالات، في عام 2017، وفق صحيفة "المصري اليوم".


وتصدر حينها مصطفى حملة للهجوم على عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معترضا على طرح أغنية من تلحينه وهي "يتعلموا"، في بداية الإعلان دون الرجوع إليه والحصول على موافقته.

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