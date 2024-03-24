الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عائلة "العندليب" تنوي مقاضاة صناع إعلان "دقوا الشماسي"

عائلة "العندليب" تنوي مقاضاة صناع إعلان "دقوا الشماسي"
عائلة "العندليب" تنوي مقاضاة صناع إعلان "دقوا الشماسي"
انتقدت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إعلان "دقوا الشماسي" وأعلنت أنها تنوي مقاضاة صناع الإعلان، لتعلق جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بأنه "ليس لهم الحق في ذلك".اضافة اعلان

ولم تكتف عائلة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، برفض إعلان "دقوا الشماسي" الذي أحدث ضجة كبيرة في مصر واستياء من قبل الوسط الفني وخارجه، بل سلكت طريق القضاء لـ"نيل حقها في الحفاظ على تراث الفنان الراحل".

وأوضح محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، في تصريحات صحيفة: "أن الإعلان يعتبر استغلالا للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وأن ما حدث هو "بيع بخس لتراث عمه الراحل".

وعلقت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، بعد نية عائلة العندليب الاتجاه للقضاء لتدافع عن صناع الإعلان، حيث قال رئيس الجمعية، مدحت العدل في تصريحات صحفية: "لا يحق لأسرة العندليب مقاضاة صناع الإعلان بل ذلك منوط بأسرتي المؤلف والملحن، وأن الأحقية في صوت عبد الحليم تعود إلى الناشر أو صاحب الملكية".

وأوضح العدل أن "صناع الإعلان تواصلوا مع الجمعية وتم الاتفاق بعد طرح الإعلان وليس قبل ذلك".

وأثار إعلان لأحد المنتجعات السياحية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مستخدما أغنية "دقوا الشماسي" للمطرب الراحل، واعتبره كثيرون يحمل تشويها لأغنية العندليب الشهيرة التي قدمها في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وتشويها لتراثه.

ويذكر أن تصدر اسم الفنانة الشابة ملك الحسيني تريند محرك البحث "غوغل"، ومواقع التواصل الاجتماعي منذ طرح إعلان "دقوا الشماسي" الذي كانت تقدمه، مستنكرين صوتها في أغنية الراحل، وطريقة الأداء. RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مشهد من مسلسل نعمة الأفوكاتو

محامية مصرية: نعمة الأفوكاتو أشبه بفيلم هندي

منذ 24 دقيقة
فريق مسلسل "ترند زعل وخضرة"-(من المصدر)

"ترند زعل وخضرة" يطرح قضايا اجتماعية بقالب كوميدي

منذ13 ساعة
النجمة السورية سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي: أنا مريضة بالتعلق.. وانفصالي عن زوجي يزيد حبنا

21 آذار 2024
مشهد من المسلسل

مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو

21 آذار 2024
الطفل الشهيد يوسف

بسبب جملة "اسمه يوسف وشعره كيرلي".. دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس"

20 آذار 2024
بوستر المسلسل

القضاء العراقي يوقف مسلسل "عالم الست وهيبة" لهذا السبب

19 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيئة على صفيح ساخن!

نضال المجالي |اليوم

خلل ما في الكرة الأردنية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات | منذ13 ساعة
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

مصروف رمضان

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب
 
 