الأربعاء 19 تموز 2023
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هبة طوجي.. فايا يونان.. وفرق عالمية ضمن موسم موسيقي ثقافي في الأردن (صور)

هبة طوجي وفايا يونان وغيرهم ضمن موسم موسيقي ثقافي في الأردن (صور)
هبة طوجي.. فايا يونان.. فرق عالمية ضمن موسم موسيقي ثقافي في الأردن (صور)
يضم البرنامج الموسيقي للنصف الثاني من العام ٢٠٢٣  مجموعة من العروض والفعاليات العالمية المستوى، لتقدم موسم ثقافي غني في عدد من المواقع السياحية في الأردن وتجربة فريدة لا تنسى للجمهور المحلي والعالمي واضعة الأردن  على الخريطة الفنية والثقافية العالمية.اضافة اعلان

هذا الموسم الفني بفعالياته المتنوعة يقدم خمس حفلات في القرية الثقافية - البترا برعاية سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن تحت اسم "ليالي البترا الوردية "، و ثلاث حفلات اخرى في العاصمة عمان، ليساهم هذا التنوع الفني والثقافي في إحياء منظومة التراث الثقافي لعدة مناطق سياحية في الأردن و للترويج للمناطق التي تعد موقع جاذبة للسياح وتشكل قيمة مضافة من خلال خوض تجربة سياحية و فنية ثقافية غنية  و إطالة  مدة اقامة السياح.

العرض التاريخ موقع الحفل 
 هبة طوجي و الموسيقار أسامة الرحباني ٢٥/٨/٢٠٢٣ القرية الثقافية - البترا (ليالي البترا الوردية)
حفل المايسترو و الاوركسترا البوب الأوروبية - هولندا ٣١/٨/٢٠٢٣ القرية الثقافية - البترا (ليالي البترا الوردية)
 فايا يونان ١/٩/٢٠٢٣ القرية الثقافية - البترا (ليالي البترا الوردية)
صوت السينما ١٤/٩/٢٠٢٣ القرية الثقافية - البترا (ليالي البترا الوردية)
ايل فولو - ايطاليا ١٥/٩/٢٠٢٣ القرية الثقافية - البترا (ليالي البترا الوردية)
عرض الفرقة الأيرلندية Riverdance ٢١-٢٠٢٣/٩/٢٣ المدرج الروماني - عمان
كايروكي ١٣/١٠/٢٠٢٣ جبل القلعة - عمان
سندريلا على الجليد/ نجوم الجليد العالمي ١١/٣٠
١٢/١،٢،٣ /٢٠٢٣ قصر الثقافة- عمان

من الجدير بالذكر أن جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن قامت خلال الثلاثة عشر عاما  الماضية بتنظيم  أكثر من مئة و عشرين عرضا للعديد من الفعاليات على المستوى العالمي والتي حققت حضورا لأكثر من مئة وخمسين الف ضيف من الأردنيين والأجانب لتوفر تجربة فنية وثقافية لا تنسى للجمهور من جميع أنحاء العالم.

قامت جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بدعوة ما يزيد عن خمس و عشرين الف طفلاً من الأقل حظاً وفرت لهم الفرصة الدمج و حضور مجموعة من الحفلات التي قامت بتنظيمها ليكونوا جزء من الحركة الفنية والثقافية. 

برنامج هذا العام يقدم فرصة تلاقي جديدة و تواصل بين السياح المحليين و القادمين من كافة أرجاء العالم لحضور برنامج الفعاليات و العروض المتوقع أن ينال اهتماماً محلياً و دولياً لافتاً على صعيد الصحافة و الاعلام.

والشراكة نخبة من الجهات والشركات الخاصة من كافة القطاعات لدعم ورعاية المشروع باعتباره مشروع وطني و سيعود بالفائدة المعنوية و المادية لرفع اسم الأردن، كذلك تنمية المجتمعات المحلية وخلق فرص للعمل من بين سكانها. اذ نال هذا البرنامج برعاية واهتمام محلي وتعاون مع أمانة عمان الكبرى و شركة جت والناقل الرسمي الملكية الأردنية وشراكات إعلامية مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية، تلفزيون رؤيا و راديو هلا و مزاج اف ام.

تباع التذاكر على موقع Sajilni.Com و نقطة البيع في صويفية فيليج. 






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