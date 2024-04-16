الثلاثاء 16 نيسان 2024
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افتتاح البرنامج التدريبي لـ"مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة " لموظفي القطاع العام

افتتاح البرنامج التدريبي لـ"مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة " لموظفي القطاع العام
افتتاح البرنامج التدريبي لـ"مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة "

افتتح في المكتبة صباح اليوم الأحد 14/4/2024 البرنامج التدريبي الرابع والأربعين لعدد من موظفي القطاع العام وهم "مجمع اللغة العربية، دائرة الآثار العامة ، المركز الوطني لإدارة الأزمات ، المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية، سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي ،المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والأمن العام "على البرنامج التدريبي"مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات/ أرشفة الوثائق" بإشراف المدربين الأستاذ يحيى شقير،الدكتورة نهلا المومني والأستاذة هيلدا عجيلات. 

وتحدث ا. شقير عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في التطبيق.  

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وتحدثت د. المومني عن الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات وأهميتها، والقوانين والمواثيق الناظمة لحق الحصول على المعلومات وأهدافه والممارسات الفضلى لإنفاذ القانون وحق المعلومات المتاحة والغير متاحة.
وتحدثت عجيلات عن الحوكمة والشفافية والإفصاح. 
وستستمر لمدة عشرة أيام  تتضمن ثلاثة أيام نظرية وسبعة أيام تطبيق عملي.

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