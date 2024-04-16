الثلاثاء 16 نيسان 2024
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60 فعالية يقدمها نجوم الصناعات الإبداعية في الشارقة للرسوم المتحركة

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60 فعالية يقدمها نجوم الصناعات الإبداعية في الشارقة للرسوم المتحركة
 تقام فعاليات الدورة الثانية من "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة" من 1 حتى 5 أيار (مايو) المقبل، في "مركز إكسبو الشارقة"، موفرة لفناني الرسوم المتحركة والمبدعين وقادة صناعة فن الأنيميشن منصة فريدة تجمعهم في سلسلة من الفعاليات والورش الإبداعية والعروض الموسيقية التي تثري خبراتهم، وتعزز تجربة الجمهور من عشاق هذا النوع من الفنون.اضافة اعلان
ويقدم المؤتمر، الذي يقام بالتزامن مع "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، برنامجا متنوعا يتضمن أكثر من 60 فعالية، منها 30 ورشة عمل لبناء القدرات وتطوير المهارات، و20 جلسة نقاشية، و5 خطابات ملهمة، و5 حفلات موسيقية، بمشاركة 71 متحدثا من 12 دولة، حيث يقدم خبراء وفنانون يمثلون كبرى الشركات العالمية كـ"ديزني" و"ورنر براذرز" و"سوني" برنامجا شاملا، يتيح للجمهور فرص التواصل والتعرف إلى أحدث الرؤى والتوجهات في هذه الصناعة.
يغطي "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة"، مجموعة متنوعة من الموضوعات والجوانب التي تلبي مجموعة واسعة من الاهتمامات في مجال الصناعات الإبداعية، وتتناول جوانب مختلفة من فنون الرسوم المتحركة، انطلاقاً من تصميم الخلفيات وتشكيل الشخصيات، وصولاً إلى الأداء والسرد القصصي البصري.
وفي "مختبر الابتكار"، يتيح المؤتمر للمشاركين فرصة المشاركة في ورش عمل منها "فن الأطر المفاهيمية"، و"المنظور الفني"، و"مقدمة عن تصميم الخلفية"، و"من الكلمة إلى الرؤية: تحويل السرديات إلى مؤثرات بصرية، إذ تسعى الورش إلى تعزيز مهارات المشاركين في السرد القصصي البصري للرسوم المتحركة، وتوفر لهم تجارب عملية وخطوات إرشادية على يدي نخبة من الخبراء.
وتقدم "منطقة الرسم" مجموعة من ورش العمل، منها "بناء الشخصية"، و"تصميم الشخصية التقليدية"، و"تشكيل الحركات والوقفات في الرسوم المتحركة"، و"الأداء في الرسوم المتحركة"، حيث تركز هذه الورش على العناصر الأساسية للرسوم المتحركة، متيحة للمشاركين فرصة التعلم من كبار خبراء فناني ورسامي الرسوم المتحركة مثل ساندرو كليوزو، وجون بوميروي، ونك رانييري.
وتستضيف "منطقة المركز الإبداعي"، خطابات ملهمة وورش عمل تفاعلية تتناول موضوعات متنوعة منها "الحقوق الصوتية والبصرية"، و"صياغة القصة"، و"بناء استديو للرسوم المتحركة في المنطقة"، وتوفر هذه الجلسات رؤى قيمة حول الجوانب التجارية والقانونية للرسوم المتحركة، والخطوات العملية والاستراتيجيات اللازمة لتأسيس وتشغيل وإدارة استديو رسوم متحركة، يقدمها عدد من خبراء هذه الصناعة، منهم ستيفانو لابورتا، ومونيا أرام.
ويشهد "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 2024" حفلاً موسيقياً لمقطوعات الألعاب والرسوم المتحركة اليابانية المشهورة، حيث تصحب "أوركسترا فلورنسا بوب"، الجمهور في رحلة لا تنسى إلى عالم الموسيقا لتحتفي مع الجمهور بالمشاعر والعواطف وقوة الموسيقا التصويرية المخصصة للألعاب.
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