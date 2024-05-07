إعادة ركلة جزاء سحاب أمام الفيصلي قرار خاطئ.. عقوبات "قاسية" بحق حكام

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مناسف للاعبي الوحدات بمناسبة قدوم زياد وجواد شلباية

شهد مقر نادي الوحدات يوم أمس، حفل غداء "مناسف"، بمناسبة قدوم المولودين الجديدين زياد شلباية وجواد شلباية.

وفي التفاصيل، فإن نجم فريق الوحدات فراس شلباية، رزق بمولودين جديدين "توأم"، حيث أطلق على الأول اسم زياد " اسم والده"، والثاني أطلق عليه اسم جواد "اسم والد زوجته".

فراس شلباية واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة، قام بذبح 3 من المواشي (عقيقة)، ودعوة لاعبي فريق الكرة، لتناول المناسف عقب تدريب يوم أمس.

اللاعبون باركوا لنجم الوحدات هذا الحدث السعيد، داعين الله عزوجل أن يحفظهم جميعا، ويسدد على طريق الخير خطاهم.

عقوبات "قاسية" بحق حكام

علمت "الغد" أن حكام في دوري المحترفين لكرة القدم، سيتعرضون لعقوبات قاسية من قبل دائرة الحكام، بسبب قرارات خاطئة خلال المباريات.

المعلومات ترجح إصدار هذه العقوبات خلال الساعات القليلة المقبلة، إن لم تكن قد صدرت خلال جلسة التقييم التي عقدت مساء أمس في مقر اتحاد كرة القدم.

الكرمل يعين مدربي فرقه الكروية

قرر نادي الكرمل، تعيين الأجهزه الفنية والإدارية لفرقه لكرة القدم، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات.

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ووفق الناطق الإعلامي للنادي خالد الزبيدي، فإن الإدارة وخلال جلستها التي عقدت أول من أمس، قررت تعين الأجهزة الفنية والإدارية لفرق وعلى النحو التالي :

ذياب مفلح رئيس لجنة كرة القدم، خالد الزبيدي مدير الفريق الأول لكرة القدم، إيهاب الخضور مدير فريق تحت 19 وفريق 15، وائل الشهري مدير فريق تحت 17 عاما و13 عاما، محمود نزاع مدرب فريق الرديف، نصر السعدي مدرب فريق تحت 17 عاما، نزار شامخ مدرب فريق تحت 15 عاما، فراس شيران مدربا لحراس مرمى الفئات.

كما وقرر مجلس الإدارة إقامة بطولة الكرمل العربية التاسعة لكرة الطائرة خلال شهر آب (أغسطس) المقبل في صالة النادي، وتكليف رئيس النادي محمود الطيطي ونائب رئيس النادي ركان محمود بعمل ترتيبات البطولة وتشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة ومخاطبة الشركات الداعمة ومخاطبة الفرق المشاركة.

عقوبة للحكم بسبب إعادة ركلة جزاء سحاب أمام الفيصلي

ينتظر أن يتعرض حكم مباراة الفيصلي وسحاب التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأردن لكرة القدم، لعقوبة قاسية، بسبب قيامه بإعادة ركلة جزاء لاعب فريق سحاب أحمد العيساوي (الضائعة)، بداعي تقدم حارس مرمى الفيصلي، حيث قام اللاعب بإعادة الركلة وتسجيلها.

ووفق المعلومات فإن قرار الحكم بإعادة الركلة كان خاطئا، الأمر الذي ألحق الضرر بالفيصلي، حيث ترى دائرة الحكام أن حارس مرمى الفيصلي أحمد مدنية لم يخرج عن مرماه عند صد الركلة، وبالتالي صحة تصديه للركلة، واعتبار الحكم مخطئا في قرار الإعادة، ما يعني تعرضه لعقوبة مقبلة.

جمهور الفيصلي يدعو الإدارة لنبذ الخلافات

وجه عدد من جماهير النادي الفيصلي، الدعوة إلى إدارة النادي لنبذ الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد، لإنقاذ موسم النادي المهدد.

ولفت الجمهور إلى أن الخلافات التي عصفت في الإدارة منذ عدة أشهر وتسببت باستقالات، عادت للظهور مجددا، ما ينذر بإخفاقات جديدة في حال لم يتم تصويب الأمور.

واعتبر الجمهور أن خروج الفيصلي من بطولة كأس الأردن، يشكل انذارا للإدارة بضرورة التعاضد والعمل معا بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، مؤكدين أن الفيصلي وتاريخه يتطلبان جهودا أكبر من الجميع إدارة ولاعبين وجماهير.

طاقم حكام إردني لمباراة قيرغيزستان وماليزيا بتصفيات المونديال

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام أردني، لإدارة مباراة منتخبي قيرغيزستان وماليزيا، التي تقام يوم 6 الشهر المقبل، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وسمى الاتحاد الدولي "فيفا"، الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي، لإدارة المباراة إلى جانب تعيين حكم لبناني رابع.

ويتوقع أن تشهد الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم، تعيينات أخرى من الكوادر التحكيمية الأردنية.

كواليس النجوم

• لاعب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بدأ يحرض الجمهور على الإدارة بسبب عدم الإيفاء بوعودها تجاه الفريق خاصة فيما يتعلق بصرف جزء من الرواتب.. اللاعب كشف أن الإدارة وعدت اللاعبين بصرف جزء من رواتبهم مطلع الأسبوع الحالي وهو ما لم يحصل، محملا الإدارة مسؤولية ما يحدث في النادي.

• مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، علق على دعوة اتحاد الكرة لرؤساء الأندية وأمناء السر لحضور الخلوة الإستراتيجية المنوي عقدها في الفندق بعمان يوم السبت المقبل بالقول:"لا أعرف لماذا تم تجاهل دعوة مسؤولي الكرة في الأندية، حيث إنهم هم الأكثر اطلاعا على هموم الكرة ومشاكل الأندية، فيما هناك رؤساء أندية أو أمناء سر لا يعلمون عدد اللاعبين في مباراة كرة القدم".

• لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، يرون أن فوز فريقهم بلقب بطولة كاس الأردن في الموسم الحالي، يمنحهم دافعا قويا للمنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم المقبل، بعد الخبرة التي اكتسبوها من منافسات الموسم الحالي..الغالبية العظمى من لاعبي فريق الرمثا هم من الشباب.