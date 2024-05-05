دعوة رؤساء "المحترفين" إلى خلوة استراتيجية السبت

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الاتحاد يدعو رؤساء "المحترفين" لخلوة إستراتيجية السبت

وجه اتحاد كرة القدم، الدعوة لرؤساء أندية المحترفين، لحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت المقبل تحت عنوان "خلوة استراتيجية"، والذي يقام في فندق الكمبنسكي في عمان، من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ووجه الاتحاد الدعوة إلى رؤساء أندية المحترفين وأمناء السر، علما أن الدعوة وجهت أيضا لرئيسي ناديي الصريح والجزيرة اللذين صعدا حديثا لمصاف أندية المحترفين.

وقال اتحاد الكرة في خطابه للأندية، إن هذه الخلوة تأتي في إطار سلسلة جلسات حوارية مع شركاء الاتحاد وأركان اللعبة، للخروج باستراتيجية كروية للأعوام الأربعة المقبلة.

وستشهد الخلوة مناقشة المواضيع الآتية: التوجه الاستراتيجي لتطوير البطولات المحلية، الحوكمة والخصخصة والأمور التسويقية، واستراتيجية تطوير الناشئين والشباب.

أندية الأولى تخاطب الاتحاد وتكشف عن طلبها

كشفت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، في كتابها الرسمي الموجه إلى اتحاد اللعبة، عن طلبها الذي تسعى إليه خلال المرحلة المقبلة.

الخطاب الرسمي الذي وقعت عليه أندية الدرجة الأولى، ووصل إلى اتحاد الكرة، تضمن طلب مقابلة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، لوضعه بصورة العديد من المشاكل التي تواجههم، أملا في التوصل لحلول تدعم الأندية التي تعد عنصرا فاعلا في الكرة الأردنية.

الأندية قالت في خطابها المتضمن طلب مقابلة سمو الأمير علي: "نتمنى التشرف بلقاء سموكم لوضعكم بصورة المستجدات التي تتكرر مع أنديتنا، والتي نعلم علم اليقين أن الحل السليم سيتم من خلالكم".

وحملت العريضة التي قدمتها أندية الدرجة الأولى إلى اتحاد الكرة توقيع أندية: اتحاد الرمثا والعربي وكفرسوم والبقعة واليرموك والهاشمية وأم القطين وصما والكرمل وعمان أف سي، وفق ما جاء في الكتاب الذي حصلت "الغد" على نسخة منه.

لاعبو الوحدات يعسكرون في الكأس ويلغون معسكرات الدوري

بدأ لاعبو فريق نادي الوحدات لكرة القدم، يتخلون عن سياسة الدخول في معسكر مغلق في الفندق، قبيل مباريات الفريق في دوري المحترفين، فيما تتواصل هذه السياسة في مباريات كأس الأردن.

فريق الوحدات، وبعد فقدان الأمل بالمنافسة على لقب الدوري، وابتعاد فريق الرمثا من منافسته على المركز الثالث، قرر عدم الدخول في معسكر في الفندق في مباريات الدوري، خفضا للنفقات، فيما سيواصل الدخول في معسكر في الفندق، قبيل مباريات كأس الأردن لأهميتها، ورغبة الفريق في المنافسة على لقب البطولة، بعد ضياع فرصة المنافسة على لقب الدوري.

جمهور الحسين يعول على خبرة لاعبيه

كشف عدد من مشجعي فريق الحسين إربد لكرة القدم، عن ارتياحهم لقدرات لاعبي الفريق على حسم لقب دوري المحترفين، معتبرين أن الخبرة التي يتمتع بها اللاعبون، تسعفهم للتغلب على الضغوطات التي يتعرضون لها.

وأشار عدد من محبي النادي، خلال سهرة كروية، أن الفترة الحالية تشكل ضغطا على لاعبي الحسين إربد والفيصلي، في ظل التنافس بين الفريقين على اللقب، لافتا إلى أن لاعبي ناديهم المفضل يملكون الخبرة التي تسعفهم في مثل هذه الأحوال، حيث سبق وأن عاشوا في أجواء تنافسية، وهو الأمر الذي يساعدهم على التقدم بثبات نحو اللقب الغالي.

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كواليس النجوم

• لاعب فريق الحسين إربد لكرة القدم مصطفى كمال "كزعر"، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ستمنعه من مشاركة فريقه في المباريات المقبلة بدوري المحترفين.. مصطفى يعد من اللاعبين المؤثرين في الفريق.

• في خطأ مطبعي في عدد أمس، وخلال خبر الحديث عن المنتخب الوطني الأول، تم الإشارة إلى تجديد عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، والصحيح أنه عدم تجديد عقد الجهاز الفني.

• اللاعب الأردني عمر صلاح المحترف في فريق الوكرة القطري، أسهم في تتويج فريقه بطلا لبطولة الكأس في قطر أول من أمس.. صلاح قدم أداء متميزا مع فريق الوكرة، الأمر الذي دفع المدير الفني للاعتماد عليه، وبالتالي رفض السماح له بمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا التي جرت مؤخرا في قطر.

• المدرب حسين العلاونة، الذي عاد من فترة معايشة في بريطانيا، يعتزم تكرار التجربة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل الاستفادة التي حصل عليها خلال تلك التجربة.. العلاونة يستعد أيضا للمشاركة في دورة "البرو" التي تنطلق الشهر الحالي.