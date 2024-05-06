الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبون يغادرون التدريب احتجاجا.. وخطوات تحفيزية لجماهير الحسين إربد

حمد يعود من سامراء محملا بالذكريات.. الجزيرة يناقش هوية المدرب المقبل

المدرب عدنان حمد خلال لحظة استجمام في سامراء العراقية - (من المصدر)
المدرب عدنان حمد خلال لحظة استجمام في سامراء العراقية - (من المصدر)

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حمد يعود من زيارة "حنين" إلى سامراء
عاد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد إلى عمان، بعد رحلة قصيرة إلى سامراء في العراق، استمرت حوالي 5 أيام، هدفت إلى الاطمئنان على الأهل والأصدقاء.
وجاءت زيارة حمد لمدينته سامراء، وتحديدا لقريته التي نشأ وترعرع فيها، انطلاقا من حنينه للذكريات الجميلة التي عاشها في هذه المدينة التي توصف بالرائعة.
حمد المحبوب من أبناء مدينته كما هو الحال في جميع أرجاء العراق، حظي باستقبال حار عند وصوله إلى المدينة، حيث احتفل به الأهل والأصدقاء، مشيدين بما قدمه لهذه المدينة، ومؤكدين اعتزازهم بالإنجازات التي حققها كلاعب ومدرب في جميع المحطات التي مر فيها.
حمد عاد إلى عمان، التي يحظى فيها أيضا بالتقدر والاحترام، حيث باشر أعماله الخاصة، في ظل رغبته بالخضوع لاستراحة المحارب في مجال التدريب، خاصة وأنه تلقى عروضا عدة فضل الاعتذار عنها.
الجزيرة يبحث هوية المدرب المقبل
تستعد الهيئة الإدارية لنادي الجزيرة، لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لبحث موضوع تعيين المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق، خلال منافسات دوري المحترفين في الموسم الكروي المقبل.
وأكد الجزيرة أن النادي يدرس العديد من الخيارات والأسماء، من ضمنها المدرب وليد فطافطة الذي تألق في الصعود بالفريق إلى مصاف أندية المحترفين الموسم الحالي، بانتظار بحث هذه الخيارات في الاجتماع المقبل للإدارة التي نحتت في الصخر في الموسم الماضي، من أجل إعادة الفريق لمكانه الطبيعي في المحترفين.
المنتخب الوطني يقر المعسكر التدريبي الداخلي
أقر المنتخب الوطني لكرة القدم، إقامة معسكر تدريبي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، في الأيام الأخيرة من الشهر الحالي، تحضيرا للقاء منتخبي طاجكستان والسعودية الشهر المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.
المعسكر المغلق سيأتي قبل موعد أيام الاتحاد الدولي، بهدف إقحام اللاعبين الحاضرين في التدريبات، قبيل تجمع المنتخب بشكل كامل. وعلى صعيد التحضيرات، أكد المنتخب أنه لن يكون هناك مباراة ودية قبيل لقاء طاجكستان والسعودية، بسبب ضيق الوقت، وارتباط المنتخبات الأخرى.
وفيما يتعلق بعودة المدير الفني الحسين عموتة، فلم يحدد المدرب حتى أمس، موعد وصوله إلى عمان، بانتظار تحديد الموعد.
لاعبو فريق محترف يحتجبون قبل مباراة مهمة بالدوري
احتجب لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، عن التدريب الأخير للفريق قبيل مباراة مهمة بالدوري، وذلك احتجاجا على عدم إيفاء الإدارة بوعودها بشأن جزء من المستحقات الشهرية.
اللاعبون حضروا إلى الملعب، أملا في تسلم جزء من الراتب كما جرى الاتفاق، ولكنهم تفاجأوا بعدم الصرف، ما دفعهم لاتخاذ قرار جماعي بمغادرة الملعب من دون تدريب، ليظهر ذلك جليا خلال أدائهم في المباراة الأخيرة بالدوري، حيث ظهر الفريق ضعيفا ومشتت التركيز.
إدارة الحسين إربد تحفز الجمهور للتواجد في المدرجات
تبذل إدارة نادي الحسين إربد في الأيام الحالية، جهدا كبيرا لتحفيز جمهور النادي، ودعوته للتواجد بشكل كبير في المدرجات، خلال المباريات الأخيرة المتبقية من عمر دوري المحترفين، سعيا لتشجيع الفريق في طريقه لإحراز لقب تاريخي للنادي.
واجتهدت الإدارة في تجهيز يافطات تحفز اللاعبين وتدعو الجمهور للتواجد في المدرجات، خاصة في المباراة المقبلة أمام الجليل يوم الخميس المقبل، في مباراة مهمة في طريق الظفر باللقب.
ويتوقع أن تشهد مباراة الحسين والجليل، حضورا جماهيريا لافتا لجمهور الحسين إربد في المباراة التي تقام على ستاد الحسن في إربد. وبدأ جمهور الحسين إربد يعود تدريجيا للمدرجات، بفضل النتائج اللافتة والأداء الجيد، والنقلة الإدارية النوعية التي تحدث بها المتابعون في الأردن وخارجها.
رضا آسيوي عن الحكمين مخادمة وفيصل
حظي الحكمان الأردنيان أدهم مخادمة وأحمد فيصل، برضا وإشادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أدائهما المتميز في البطولات الآسيوية التي جرت مؤخرا. وجاءت الإشادة الآسيوية من خلال مدير دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي الذي أبدى رضاه عما يقدمه الحكمان في الموسم الحالي.

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كواليس النجوم

• دائرة الحكام، اعترفت بخطأ الحكم في إلغاء هدف صحيح للحسين إربد في مرمى فريق الأهلي ضمن منافسات دوري المحترفين.. دائرة الحكام أقرت أيضا بخطأ الحكم في احتساب هدف الفيصلي الرابع في مرمى الجيليل والذي جاء من حالة تسلل.. اعتراف الحكام أثار امتعاض جمهور الحسين إربد الذي طالب بدقة تحكيمية أكثر في المباريات المقبلة، في ظل حساسية اللقاءات المتبقية.. إدارة الحسين إربد سبق وأن أكدت في أكثر من مناسبة ثقتها بالحكم الأردني.
• الكوادر التحكيمية الأردنية، تنتظر تسمية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحكام ومراقبين أردنيين، للمشاركة في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم التي تقام الشهر المقبل.
• من توصيات لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عودة بطولة الدرع بنظامها القديم، وعدم إقامتها كما هو الحال في الموسم الحالي (11 مباراة لكل فريق).. من التوصيات أيضا استمرار مباراة كأس الكؤوس على نظام الذهاب والإياب.
• لاعبو فريق السلط لكرة القدم، تسلموا، أول من أمس، 60 % من قيمة أحد الرواتب الشهرية المتأخرة كثيرا.

 

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