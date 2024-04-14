شكوى لبنانية في "فيفا" ضد "الاتحاد"..بلاطة يطلب حيثيات قرار الحكم لصالح ثلجي والحاج

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اللبناني غرزالدين يعلن كسب قضية ضد "الاتحاد"

كشف المدير الفني السابق لفريق نادي الاتحاد للسيدات لكرة القدم، اللبناني وائل غرزالدين، عن كسب قضية سبق وأن رفعها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، وبدل تعويض بسبب قيام النادي بفسخ عقده بدون سبب بحسب ما جاء في الشكوى.

اضافة اعلان





المدرب اللبناني وائل غرز الدين - (من المصدر)

وأشار المدرب اللبناني على صفحته على "الإنستغرام"، إلى تحقيق انتصار تاريخي، تمثل في كسب قضية في "الفيفا" ضد نادي الاتحاد، والحصول على تعويض بسبب فسخ العقد، إلى جانب الفوائد التي حصل عليها بسبب هذه القضية.

وينتظر أن يتواجد المدرب اللبناني في عمان الأسبوع المقبل.

شباب بلاطة يطالب "فيفا" بحيثيات قرار الحكم لثلجي والحاج

طلب نادي شباب بلاطة الفلسطيني، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إرسال حيثيات القرار الحكم الصادر الذي يفرض على النادي الفلسطيني دفع مستحقات مالية للمحترفين الأردنيين السابقين في فريق بلاطة يزن ثلجي وخضر الحاج.

وكان اللاعبان ثلجي والحاج، اشتكيا نادي شباب بلاطه للاتحاد الدولي "فيفا"، حيث حصلا على حكم يفرض على بلاطة دفع المستحقات المالية.

النادي الفلسطيني لم يقتنع بالحكم الصادر من الاتحاد الدولي، ما دفعه لطلب حيثيات القرار، تمهيدا لتقديم استئناف، أملا في تخفيف القيمة المالية للحكم.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة، مفاوضات مباشرة بين اللاعبين والنادي، أملا في التوصل لحل ودي.

الوحدات يعاني ضعف أرقام حضور جماهيره

كشفت مصادر في نادي الوحدات، أن النادي إدارة ولاعبين، يعانون نتيجة غياب الجماهير وعدم حضورها للمباريات في الموسم الكروي الحالي، إلا بأعداد قليلة جدا لا تتناسب مع جماهيرية النادي وفريقه لكرة القدم.

ووفق المعلومات فإن الوحدات يرى أن حوالي 23 ألف مشجع حضروا تقريبا مباريات الفريق في الموسم الكروي الحالي، وهذا عدد ضعيف جدا مقارنة بالمواسم الماضية التي كانت تشهد حضورا لافتا في كل مباراة.

ورغم قناعة الوحدات بأن الظروف السياسية في المنطقة، وتراجع نتائج ومستوى الفريق في الفترة الأخيرة، كان سببا رئيسيا في غياب الجمهور واحتجابه، إلا أن نادي الوحدات كان يرغب برؤية جماهيره تزين المدرجات كما كانت سابقا، من أجل تشجيع اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم، بحثا عن النتائج.

لاعبو الوحدات يعودون للتدريبات بغيابات كثيرة

عاد فريق الوحدات لكرة القدم لاستئناف تدريبات فريقه لكرة القدم أول من أمس، بعد فترة استراحة امتدت لحوالي 5 أيام، بمناسبة حلول عيد الفطر. وتعاني تدريبات الوحدات من غياب 6 لاعبين عن التدريبات الجماعية، حيث تتمثل الغيابات باللاعبين بهاء فيصل وطارق خطاب وأحمد سمير وأنس العوضات ويوسف أبو الجزر ومحمد أبو زريق "شرارة".

ويعاني الفريق من تراجع المعنويات، بسبب تراجع بالنتائج والأداء، خاصة بعد تراجع حظوظه بشكل كبير في المنافسة على لقب دوري المحترفين.

32500 دينار للفيصلي ريع مباراة واحدة

تفيد المعلومات أن النادي الفيصلي حصل على حوالي 32500 دينار، وهي قيمة ريع مباراته الأخيرة أمام فريق الوحدات، في مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويعتبر هذا الريع مرتفعا مقارنة بأرقام الريع في الموسم الكروي الحالي الذي يشهد عزوفا جماهيريا ملحوظا، لأسباب عديدة ومختلفة. ويتوقع أن تشهد مباريات فريق الفيصلي البيتية في المرحلة المقبلة، حضورا جماهيريا جيدا، في ظل احتدام المنافسة بينه وبين الحسين إربد على لقب دوري المحترفين، ما يعزز من الحضور الجماهيري.

يشار إلى أن البعض في نادي شباب العقبة، كان يمني النفس بلقاء الفيصلي في ملعب الأمير محمد بالزرقاء بدلا من ملعب تطوير العقبة، للحصول على ريع أعلى، في ظل ارتفاع أعداد الجماهير الفيصلاوية المشجعة والداعمة لفريقها.

كواليس النجوم

• إداريون في أندية المحترفين تمنوا أن تكون هناك مبادرات من الأندية واتحاد الكرة، لإنهاء حالة الجفاء بين الطرفين. بما يخدم مصلحة الكرة الأردنية...هذه التصريحات جاءت قبيل الاجتماع الذي يفترض أنه عقد مساء أمس بين الاتحاد والأندية لبحث المسائل العالقة بين الطرفين.

• اتحاد كرة القدم يحدد يوم 25 الشهر الحالي، موعدا لعقد اجتماع للمشاركين في دورة التدريب الدولية "البرو" التي تنطلق الشهر المقبل...الدورة يحاضر فيها ديان صالح وإسلام ذيابات وصالح دغش وأحمد عبدالقادر... الدورة يشرف عليها المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي.

• أكثر من إدارة في المحترفين، وعدت لاعبيها بتأمين جزء من مستحقاتهم خلال الأسبوع الحالي..الإدارات أقنعت لاعبيها بالاستمرار في التدريبات وعدم الاحتجاب، على أمل صرف المستحقات قريبا... اللاعبون ينتظرون ويتوعدون في حال عدم حدوث ذلك.