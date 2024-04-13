بني ياسين في إجازة عمل بأميركا.. فترة معايشة للعلاونة بناد إنجليزي.. شرط لاتحاد الكرة يثير الأندية

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

بني ياسين في زيارة عمل سريعة لأميركا

تواجد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق النادي الفيصلي أنس بني ياسين في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، في زيارة عمل سريعة، تهدف إلى اتمام بعض إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية.

بني ياسين استثمر فترة الراحة التي منحها مدرب فريق الفيصلي أحمد هايل للاعبين، بمناسبة عيد الفطر، للقيام بزيارة سريعة استمرت لعدة أيام، بانتظار عودة اللاعب إلى عمان فجر اليوم.

ويعتبر أنس أحد أهم نجوم خط الدفاع في الأردن، حيث يمتاز بالأداء الفني العالي، ناهيك عن الأخلاق العالية التي يتمتع بها.

صوقار في مهمتين آسيويتين في قطر وماليزيا

بدأ الخبير في كرة القدم نهاد صوقار يوم أمس، مهمة آسيوية في قطر، يتبعها مهمة آسيوية أخرى في ماليزيا.

وغادر صوقار يوم أمس عمان، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مهمة بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لمتابعة بطولة كأس آسيا تحت سن 23 التي تنطلق يوم غد الاثنين، حيث يعمل صوقار في هذه البطولة ضمن مهمة لجنة وفد الاتحاد الآسيوي المعنية بتقييم الدراسة الفنية للبطولة.

صوقار وبعد الانتهاء من مهمته في قطر، سيتوجه بعدها بأيام إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في مؤتمر المدربين الآسيويين، الذي سيتناول بطولة كأس آسيا التي اختتمت في شهر شباط (فبراير) الماضي في قطر أيضا، والتي حل فيها المنتخب الوطني في المركز الثاني خلف المنتخب القطري البطل.

ويتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى موضوع تأهل منتخبين للمباراة النهائية من غرب آسيا، في سابقة لم تحدث من قبل، حيث سيناقش الحضور هذا الموضوع وما يعنيه.

يشار إلى أن صوقار يعتبر من خيرة الخبراء الفنيين في آسيا، ويملك خبرة طويلة في هذا المجال من خلال رحلاته وجولاته عبر الكثير من المحطات.

المدرب العلاونة إلى لندن للمعايشة

ينتظر أن يغادر المدرب الوطني حسين العلاونة عمان يوم غد الاثنين، متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن، للدخول في دورة معايشة مع أحد أندية الدرجة الأولى في انجلترا.

وتهدف هذه الدورة التي تستمر حوالي 8 أيام، إلى اكتساب المزيد من فنون التدريب، والاطلاع على آلية التدريبات والتحضيرات في الأندية الإنجليزية التي تعتبر في طليعة الأندية العالمية.

وأشار العلاونة في رده على استفسارات "الغد"، أن هذه الدورة تأتي بناء على دعوة من أحد الاصدقاء المقيمين في لندن، لافتا إلى أن مغادرته الأردن ستكون يوم غد الاثنين ولمدة 8 أيام يسعى خلالها لاكتساب أكبر قدر من المعلومات وأساليب الأندية الانجليزي في عالم تدريب كرة القدم.

يشار إلى أن العلاونة الذي كان أحد ابرز نجوم فريق الحسين إربد لكرة القدم في السنوات الماضية، انتقل فور اعتزاله إلى عالم التدريب، حيث خاض تجربة مع منتخب الشباب، إلى جانب إشرافه على تدريب عدة فرق مثل الحسين إربد ونادي الجليل، حيث حقق مع الجليل بطولة درع الاتحاد، وصعد بهما أيضا من الدرجة الأولى إلى المحترفين، فيما كان آخر إنجازاته في الموسم الحالي مع فريق الحسين إربد، عندما قاده للظفر بلقب دوري سن 19.

الحسين إربد يطلب 3 لاعبات من عجلون

استمزج نادي الحسين إربد، رأي نادي عجلون، في إمكانية استقطاب 3 لاعبات من فريق عجلون للسيدات لكرة القدم، للعب مع فريق الحسين خلال منافسات دوري المحترفات في الموسم الكروي المقبل.

وأجرى نادي الحسين إربد اتصالات مع نادي عجلون، عبر المدرب عدي البطاينة، للحصول على خدمات اللاعبات ليان المومني ولين المومني ودانا القرعان.

نادي عجلون لم يرفض الفكرة، لكنه اشترط الحصول على مقابل مادي، الأمر الذي تسبب في تعثر الموضوع حتى الآن على أمل عودة المفاوضات مجددا.

نادي عجلون أكد تلقيه عرضا من الحسين لضم اللاعبات الثلاث، مؤكدا ترحيبه في الموضوع في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل، لافتا إلى أنه ولغاية اللحظة لم يحصل أي تطور إيجابي في الموضوع.

يشار إلى أن نادي عجلون الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، يملك مجموعة من اللاعبات المميزات، ولكنه يصطدم في كل مشاركة بضعف الإمكانات المادية التي حرمته من المنافسة على الصعود لدوري المحترفات، رغم الإمكانات الفنية في الفريق الذي نجح في وضع اسم عجلون على خريطة كرة القدم الأردنية عبر فريقه النسوي.

مصير عموتة مع "النشامى" حديث الصالونات الرياضية في العيد

تناول عدد كبير من الرياضيين، موضوع مصير المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، سواء بالبقاء مع المنتخب أو الرحيل عنه.

وتداول المتحدثون المختصون العديد من السيناريوهات المبنية على تقارير صحفية واجتهادات شخصية وتوقعات، حيث كانت الغلبة في الأحاديث ترجح رحيل المدرب المغربي عموتة عن المنتخب بعد مباراة المنتخب الوطني مع منتخبي طاجيكستان والسعودية بتصفيات المونديال، خاصة بعد الحديث عن إمكانية اتفاقه مع فريق الوداد المغربي.

البعض الأخر وهو الأقل توقع استمرار عموتة، على أمل إصدار اتحاد كرة القدم خبرا حول هذا الموضوع، لا سيما وأن المدرب المغربي هو نفسه لم يحسم الموضوع، ابقى الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات.

المعلومات تفيد أن اتحاد كرة القدم، يملك خططا بديلة في الجهاز الفني، في حال قرر عموتة الرحيل.

الأندية تتشاور في السلط وتحتج على شرط الاتحاد

ينتظر أن تكون أندية المحترفين، قد عقدت اجتماعا تنسيقيا في مقر نادي السلط مساء يوم أمس، للتشاور بشأن الاجتماع الذي سبق وأن دعت إليه الأندية مع اتحاد الكرة في مقر النادي الأهلي اليوم (وفق الدعوة السابقة من الأندية للاتحاد).

وتداعى رؤساء الأندية لحضور الاجتماع في نادي السلط، لترتيب الأوراق وتوحيد المطالب التي ستصل إلى اتحاد الكرة، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل المالية التي تشكل أزمات حقيقية للأندية.

المعلومات تفيد أن رسالة وصلت إلى أندية المحترفين من اتحاد الكرة، باشتراط عدم حضور رئيسي ناديي السلط وسحاب للاجتماع المزمع عقده بين الأندية والاتحاد، على خلفية حرمان هذين الرئيسين من قبل الاتحاد.

الأندية لم يعجبها هذا الشرط، الأمر الذي دفعها لطرحه في اجتماعها في نادي السلط الذي كان مقررا يوم أمس، للرد عليه والعمل على اقناع الاتحاد بالتنازل عن هذا الشرط، كونها ترفض منع أي رئيس ناد من حضور الاجتماع مع الاتحاد الذي من الممكن أن يعقد اليوم في حال تم الاتفاق على التفاصيل.

فريق العقبة يخسر حوالي 35 ألفا بسبب لقاء الفيصلي في العقبة

تفيد المعلومات أن نادي شباب العقبة، قدر خسارته بحوالي 35 ألف دينار، نتيجة إقامة مباراة فريقه بدوري المحترفين أمام فريق الفيصلي على ملعب تطوير العقبة، في اطار منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري.

التقديرات جاءت كون المباراة كلفت إدارة النادي حوالي 5 آلاف دينار، بدل احضار اللاعبين من الزرقاء وعمان إلى مدينة العقبة، وإقامتهم في فندق، كون جميع لاعبي العقبة هم من عمان والزرقاء، إلى جانب خسارة 30 ألف دينار بدل ريع وحضور جماهيري، حيث كان البعض في نادي شباب العقبة، يرى أن المباراة لو أقيمت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لجلبت إلى صندوق النادي حوالي 30 ألف دينار وفق التقديرات.

هذه التقديرات خلقت حالة من الانقسام في الرأي في إدارة نادي شباب العقبة، حيث كان البعض من الإدارة يفضل إقامة المباراة في الزرقاء، فيما فضل البعض الآخر إقامتها في مدينة العقبة.

التعمري يغيب للإصابة

من المقرر أن يغيب لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، موسى التعمري، عن مباراة فريقه مونبيليه الفرنسي أمام مضيفه كليرمون فوت، في لقاء يقام اليوم على ملعب "جبريل مونتبيد" ضمن منافسات الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ1" بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن غياب نجم النشامى يأتي بعد تجدد إصابته السابقة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في نهائيات بطولة كأس آسيا.

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كواليس النجوم

• المدرب أحمد الشلبي ومساعده أحمد مرعي، باشرا قيادتهما لفريق الجليل لكرة القدم، خلفا للمدير الفني المستقيل محمد العبابنة.. الجليل يأمل بنتائج أفضل خلال مشواره في دوري المحترفين.

• خلافات إدارية حادة داخل أحد أندية المحترفين، دفعت رئيس النادي للتلويح بتقديم الاستقالة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه... الخلافات الإدارية طبعا موجودة في أكثر من ناد، وهو ما تجلى بوضوح في أحد الأندية أيضا في الأيام القليلة الماضية.. هذه الخلافات دفعت عضو إدارة سابقة لمطالبة وزارة الشباب بضرورة وضع شروط معينة لكل من يرغب في الترشح لرئاسة النادي وعضوية الإدارة، لكي يتمكن من خدمة ناديه بشكل مناسب، ولا يقف عائقا في طريق تقدم النادي بسبب جهله في التفاصيل الرياضية.

• أوساط كرة القدم في الأردن، تحدثوا خلال عطلة عيد الفطر، عن الخلاف الناشب بين اتحاد كرة القدم وأندية المحترفين، متساءلين عن موعد انهاء هذا الخلاف بحثا عن مصلحة الكرة الأردنية بشكل عام.. صالونات العيد الرياضية تناولت تفاصيل الخلاف الحاصل حاليا بين الاتحاد والأندية، ومحاولات طي هذه الخلافات... من الأحاديث التي تطرق إليها رياضيو كرة القدم خلال فترة عيد الفطر، إمكانية صدور قرار عفو من اتحاد الكرة عن عقوبات مالية لحقت بالأندية.. البعض شكك في صدور عفو بسبب قيام الاتحاد سابقا بإصادر عفو عن غرامات الأندية.

• بطولة اليوبيل الفضي للأكاديميات انطلقت في عمان يوم أمس، بمشاركة أكاديميات من الأردن وفلسطين.

• مدرب أحد أندية المحترفين قال إن الجهاز الفني لم يحصل على رواتبه منذ حوالي 8 أشهر في موقف يجسد الحالة المادية الصعبة التي تعيشها الأندية.. المدرب قال أن اللاعبين لم يحصلوا على رواتبهم بشكل منتظم منذ حوالي 6 اشهر، حيث يحصل اللاعبون على سلف ببضع من الدنانير.

• جمهور نادي الحسين إربد، ما يزال يملك الثقة الكبيرة بفريقه وقدرته على الظفر بلقب دوري المحترفين في الموسم الكروي الحالي، رغم منافسة فريق الفيصلي العائد بقوة للنتائج الايجابية.. الجمهور يرى أن فارق الخمس نقاط مع الفيصلي، والاسماء التي يملكها الفريق، يؤهل "الأصفر" لاحراز لقب تاريخي.. البعض من جمهوره بدا متخوفا من العودة القوية للفيصلي، لكنه أبدى تفاؤله باللقب كون الحسين يعتمد على نفسه في حسم اللقب، بينما يحتاج الفيصلي لخدمات الآخرين من خلال ايقاف تقدم الحسين إربد.

• المدرب الوطني العامل حاليا في نادي الشيحانية القطري ماهر إسماعيل، نشر صورة له في الدوحة تجمعه بالمدرب العراقي جبار هاشم.. إسماعيل نشر ايضا صورة ثانية تجمعه مع جبار هاشم عندما كانا يلعبان معا قبل 22 عاما في صفوف فريق البقعة لكرة القدم.. إسماعيل يعمل مدربا لفرق الفئات العمرية في النادي القطري.

• عضو في الجهاز الفني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف أن فترة توقف الدوري كانت بيئة خصبة للاعبين للاحتجاب عن التدريبات، بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية المتأخرة، كما كانت بيئة خصبة للإدارة للهروب من طلبات اللاعبين، لتكون النتيجة سلبية على المسستوى الفني للفريق الذي يعاني من غياب الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، بسبب عدم الانتظام في التدريبات.. المدرب اعتبر أن هذا السيناريو يحدث معه في النادي في كل فترة توقف.

• متطلبات الاتحاد الآسيوي أحرجت أحد أندية المحترفين، بعدما كشفت إصابة أحد اللاعبين، حيث أن النادي لم يجر عملية فحص للاعب قبيل التعاقد معه، لتأتي متطلبات الاتحاد الآسيوي وضرورة الفحص الطبي، لتكشف إصابة هذا اللاعب.

• مجموعة من الرياضيين الذين زاروا مدينة الرمثا خلال عطلة عيد الفطر، كشفوا عن إعجابهم بالعشق الكبير الذي يكنه سكان هذه المدينة لكرة القدم، ومدى عشقهم لناديهم الرمثا.. الزوار أشاروا إلى أن تبادل الحديث مع أهل مدينة الرمثا يؤكد أنها فعلا تشكل بيئة خصبة لكرة القدم، وبيئة خصبة أيضا للنجوم التي طالما أثرت كرة القدم الأردنية وما تزال.. الجميع في مدينة الرمثا يتحدث بلغة كرة القدم... أحد المتحدثين أشار إلى أن هناك خلافات في وجهات النظر بين "الرماثنة" بشأن مسيرة فريقهم وإدارة ناديهم، ولكنهم متفقون على حب النادي والبحث عن مصلحته كل وفق رؤيته.. المتحدثون أشاروا إلى أن الغالبية العظمى من أندية المحترفين ومختلف الدرجات، تملك لاعبين من مدينة الرمثا، في مؤشر على عظمة كرة القدم في هذه المدينة العاشقة لجمال ومتعة "المستديرة".. طبعا الجميع تحدث باسهاب أيضا عن كرم ونخوة وشهامة "الرماثنة".