محترف أجنبي "ليس بسعر البلاش".. منتخب سورية يستبعد كردغلي ويستدعي مدنية

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



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لاعبو الوحدات يتسلمون راتبا بانتظار3 أخرى

تسلم لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم أول من أمس، راتبا شهريا من أصل 4 أشهر متأخرة على النادي.



ووزعت الإدارة شيكات الرواتب على اللاعبين، خلال المباراة الودية التي لعبها الوحدات أمام شباب الأردن على ملعب النادي بغمدان، وانتهت بالتعادل 3-3 وينتظر نجوم فريق الوحدات الحصول على رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية، بانتظار صرفها في حال شهد صندوق النادي انفراجا ماليا قريبا.



وتعاني جميع أندية المحترفين لكرة القدم، باستثناء الحسين إربد، من تأخر صرف رواتب اللاعبين لعدة اشهر، حتى أن بعض الأندية عجزت عن دفع رواتب اللاعبين منذ حوالي 7 أشهر.



عقل مرشح لتدريب معان

دخل نادي معان في مفاوضات إيجابية مع المدرب عامل عقل، لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم، خلال المرحلة المتبقية من دوري المحترفين.



وجاء التفاوض مع عقل، بناء على تزكية من المدرب أمجد ابو طعيمة، الذي سبق وأن أشرف على تدريب فريق معان في الموسم الحالي، قبل أن ينتقل للوحدات ومن ثم الرحيل عن الفريق بسبب تراجع النتائج والأداء.



وشهدت الساعات القليلة الماضية، مفاوضات مع عقل، بانتظار الرد النهائي من المدرب الذي أبدى موافقة مبدئية بانتظار الاتفاق على كافة التفاصيل وتولي المهمة. ويعيش فريق معان أوضاعا صعبة، في ظل ابتعاد اللاعبين عن التدريبات، بسبب غياب المدير الفني، بعد استقالة المدرب مهند المحارمة.



إسراء مبيضين حكمة لمباراة الوحدات وشباب الأردن

تولت الحكمة الأردنية الدولية إسراء مبيضين، إدارة مباراة فريقي الوحدات وشباب الأردن الودية التي جرت أول من أمس على ملعب غمدان.



وانيطت بإسراء مبيضين مهمة حكم الساحة، حيث نجحت في قيادة المباراة بشكل جيد في اللقاء الودي الذي انتهى بالتعادل 3-3، تحت وقع الأمطار الغزيرة التي رافقت المباراة.



وتعتبر إسراء من أبرز الحكمات في الوطن العربي وآسيا، ما دفع الاتحاد الآسيوي لمنحها العديد من المهام التحكيمية في مباريات قوية.



منتخب سورية يتخلى عن محترف الوحدات ويستدعي محترف الفيصلي

تخلى المنتخب السوري لكرة القدم، عن لاعبه المحترف في فريق الوحدات خالد كردغلي، فيما استدعى حارس مرماه المحترف في فريق الفيصلي أحمد مدنية.

وسبق للمنتخب السوري وأن استدعى كردغلي في مشاركات سابقة، قبل أن يتخلى عنه في التجمع الحالي الذي يأتي في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.

يشار إلى أن الفيصلي تعاقد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مع الحارس مدنية الذي لم يظهر مع الفريق حتى الأن في المباريات الرسمية.



محترف أجنبي في ناد محلي "ليس بسعر البلاش"

في مفاجأة جديدة تجسد حالة الاحتراف المتردية في أندية المحترفين لكرة القدم، كشف مصدر في أحد الأندية، أن المحترف الأجنبي في صفوف الفريق ليس بسعر "البلاش"، بل هو فعلا وقع على كشوفات النادي "ببلاش" ودون الحصول على دينار واحد.



المصدر أشار في حديثه لـ"الغد" أن المحترف الأجنبي، يتولى الانفاق على السكن والطعام من حسابه الشخصي، ولم يحصل على رواتب أو مقدم عقد من النادي، ووقع على كشوفات النادي من دون مقابل، حيث يرغب فقط في اللعب.



وبين المصدر أن هذه الحالة تجسد واقع الاحتراف المؤلم، وتكشف عن حجم وعظم المصائب المالية التي تعيشها الأندية التي تحتاج إلى تغيير سياستها في الاعتماد على اتحاد الكرة في الحصول على مبالغ مالية، وضرورة الاتجاه إلى الاستثمار والبحث عن شركات راعية ومؤسسات.



مسلسل الاحتجاب عن التدريبات يتواصل

ما يزال مسلسل احتجاب لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم عن التدريبات مستمر، احتجاجا على عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة كثيرة.



وانتشر مسلسل الاحتجاب عن التمارين على أغلب الأندية ولكن بشكل نسبي، ما تسبب في إرباك التدريبات، وبالتالي خلق حالة من الخلل في الجاهزية الفنية والبدنية عند اللاعبين.



وشهد أول من أمس، رفض لاعبي أحد أندية المحترفين التدرب، احتجاجا على تأخر الرواتب الشهرية، قبل أن ياتي الحل بالوعود المستقبلية.



ويتوقع أن يتواصل مسلسل الغيابات، بسبب الأزمات المالية الخانقة التي تعيشها صناديق الأندية.



خطاب يظهر في مباراة الوحدات ويسجل

ظهر مدافع فريق الوحدات لكرة القدم طارق خطاب في صفوف فريقه، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الركبة، حيث شارك اللاعب في الشوط الأول بمباراة الوحدات وشباب الأردن الودية التي جرت على ملعب الوحدات بغمدان وانتهت بالتعادل 3-3.



الظهور الأول لخطاب مع الوحدات، بعد فترة غياب طويلة، شهد تسجيل اللاعب لهدف ولكن بالخطأ في مرمى فريقه.



ويسعى الجهاز الفني الجديد لفريق الوحدات بقيادة رأفت علي، لتجهيز خطاب خلال المرحلة المقبلة، لاستثمار خبرته مع الفريق في المباريات المقبلة.





الحكمة إسراء مبيضين - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• لاعب في أحد أندية المحترفين، كشف عن تلاسن جرى بينه وبين المدير الفني في المباراة الأخيرة التي أقيمت في الدوري..اللاعب أبدى دهشته من شخصية المدرب.

• ما تزال أندية المحترفين لكرة القدم، تصر على عدم قبول دعوة اتحاد الكرة لحضور الجلسة الحوارية المقررة يوم السبت المقبل، لبحث إستراتيجية الاتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة.. محاولات تتواصل لاختراق الأندية ومحاولة إقناعها بالعدول عن رأيها وحضور الاجتماع، رغم صعوبة حصول ذلك بسبب موقف الأندية المتعنت من الاتحاد.

• فريقا الرمثا والجليل لكرة القدم، التقيا ليلة أمس في مباراة ودية جرت على ملعب الأمير هاشم بالرمثا... الأندية بدأت مبارياتها الودية استعدادا لاستئناف الدوري بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني أمام باكستان يوم 26 الحالي بتصفيات كأس العالم.

• محاضرة عقدت في نادي الوحدات بشأن متطلبات الرخصة الآسيوية.. المحاضرون في الجلسة هم منعم فاخوري والدكتور جمعة أبو دياب والحكم محمد العبادي.

• أشياء غريبة تحدث في أندية المحترفين، تصل إلى درجة أن البعض من الإداريين أو المقربين للنادي، يتمنون خسارة الفريق من أجل افشال مدرب أو لاعب أو رئيس نادي أو عضو إدارة...شواهد كثيرة على مثل هذه التفاصيل (وفق أحد المعنيين والمطلعين)، ولكنها تبقى طي الكتمان ولا يعلم بها إلا المطلعون...حتى في المنتخبات الوطنية تجد مثل هذه الظاهرة.





المدرب عامر عقل - (أرشيفية)