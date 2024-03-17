التعمري يواجه إمبابي اليوم.. "النشميات" في المركز 74 عالميا.. أبو عاقولة يجري جراحة في روسيا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عز الدين أبوعاقولة يعود بعد عملية جراحية في روسيا

عاد نجم منتخب الشباب ونادي الرمثا لكرة القدم عزالدين ابو عاقولة إلى عمان، قادما من روسيا، بعد أن خضع لعملية جراحية في العين.

وأكد والد اللاعب أن نجله خضع لعملية ناجحة، بانتظار العودة إلى روسيا بعد حوالي شهرين، للاطمئنان على نتائج العملية.

تعادل "النشامى" والأولمبي وديا

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع المنتخب الأولمبي تحت سن 23 بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت أول من أمس على ستاد عمان الدولي.

وأدار الحكم عبدالرحمن شتيوي المباراة الودية، التي جاءت في اطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يستعد منتخب النشامى لمواجهتي باكستان يومي 21 و26 الحالي ضمن تصفيات كأس العالم، فيما يستعد الأولمبي لبطولة غرب آسيا في السعودية، ومن ثم كأس آسيا في قطر.

حكام يأملون بتخفيف لهجة الوعيد في الجلسات

تمنى حكام في دوري المحترفين، أن تخفف دائرة الحكام من لهجة الوعيد التي كانت حاضرة في اجتماع مقيّمي الحكام وورشة العمل التي عقدت يوم أمس في مقر الاتحاد، وخصصت لمناقشة حالات بسيطة في مباريات دوري المحترفين، خاصة فيما يتعلق بالإنذارات.

أحد الحكام أبدى دهشته من لغة الوعيد، خاصة تلك الصادرة من دائرة الحكام، والتي تتوعد أي حكم يقوم باللجوء إلى مرجعية أعلى في اتحاد الكرة، ويقوم بتجاوز دائرة الحكام.

وأشار حكام إلى أنهم كانوا يأملون أن يأتي هذا الطلب بلغة أقل حدة، وبعيدا عن التهديد والوعيد، خاصة وأن حكام دوري المحترفين، يعتبرون من الشخصيات العامة التي لها مكانتها.

وبينت دائرة الحكام أن هناك حكاما يلجأون إلى مصادر أعلى من دائرة الحكام، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص لعقوبات.

وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الحالات والتفاصيل والمواضيع، مثل إمكانية الاستعانة بتقنية الفيديو الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يدعو أندية المحترفين لجلسة حوارية السبت

وجه اتحاد كرة القدم، الدعوة لرؤساء أندية المحترفين وأمناء السر، لحضور الاجتماع الذي يعقد يوم السبت المقبل، والمخصص لبحث إستراتيجية كرة القدم الأردنية.

وخاطب اتحاد الكرة الأندية، لإبلاغها بتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية مع أركان اللعبة، تمهيدا لإطلاق إستراتيجية كرة القدم الأردنية للأعوام الأربعة المقبلة.

وأشار الاتحاد في خطابه إلى أن الجلسة الأولى ستعقد عند الرابعة والنصف مساء، قبل الانتقال لمأدبة الإفطار، ومن ثم عقد الجلسة الثانية، مشيرا إلى أن موعد عقد الاجتماع سيحدد لاحقا.

ميساء تحتفل مع النصر السعودي بلقب الدوري

احتفلت نجمة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم ميساء جبارة، المحترفة في فريق النصر السعودي، مع زميلاتها بمناسبة الفوز للمرة الثانية على التوالي بلقب دوري السيدات السعودي.

وحسم النصر لقب الدوري، بعد فوزه أول من أمس، على فريق الهلال بنتيجة 4-2، ليضمن الظفر باللقب للعام الثاني على التوالي، وبتواجد نجمة الكرة الأردنية جبارة.

ونشر المحترف البرتغالي في فريق النصر للرجال كرستيانو رونالدو على صفحته الشخصية، خبر فوز سيدات النصر بالدوري، مباركا هذا الإنجاز.

التعمري في مواجهة إمبابي بالدوري الفرنسي اليوم

يستعد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، المحترف في فريق مونبلييه الفرنسي، لمواجهة نجم المنتخب الفرنسي ونجم الكرة العالمية كيليان إمبابي، في المباراة التي تجري اليوم وتجمع فريقي مونبلييه وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة عند الحادية عشرة إلا ربع، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي، علما أن باريس سان جيرمان يتصدر الدوري، فيما يحتل مونبلييه مركزا متأخرا في الترتيب.

"النشميات" في المركز 74 عالميا

لم يتقدم المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، على لائحة التصنيف العالمية، رغم فوزه الأخير بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية.

وبحسب التصنيف الجديد الصادر يوم أمس عن الاتحاد الدولي "فيفا"، فقد احتل منتخب النشميات المركز 74 عالميا، ليحافظ على نفس المركز الذي احتله في التصنيف قبل الأخير. المنتخب الوطني للسيدات، احتل ايضا المركز الثاني عربيا، والثاني عشر آسيويا.

كسر في أصبع قدم العوضات

تعرض لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات أنس العوضات، لكسر في أصبع القدم، خلال تدريبات المنتخب الوطني، ما استدعى استبعاده من قائمة النشامى التي تستعد لمباراتي باكستان. ويهدد هذا الكسر مشاركة العوضات في مباراة الكلاسيكو أمام فريق الفيصلي المقررة يوم 31 الشهر الحالي، ضمن منافسات دوري المحترفين، بانتظار الوقوف على وضع الإصابة لاحقا.

أما حارس مرمى الحسين إربد عبدالله الزعبي، فقد تم استبعاده من المنتخب بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات المنتخب أيضا.

رأفت يقود أول تدريب للوحدات

ينتظر أن يكون رأفت علي، قد قاد أول تدريب لفريق الوحدات لكرة القدم يوم أمس، بعد الاتفاق معه على تولي مهمة المدير الفني، خلفا للمدرب المستقيل أمجد أبو طعيمة.

ويضم الجهاز الفني الجديد للوحدات رأفت علي ومساعده باسم فتحي، ومدرب حراس المرمى وسام حزين، فيما اعتذر أشرف شتات عن تولي مهمة المدرب العام لأسباب خاصة.

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كواليس النجوم

• أستراليا فازت باستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم عام 2026.. البطولة سبق وأن تقدم الأردن لاستضافتها قبل أن يعود وينسحب من سباق الاستضافة الذي تقدمت له أيضا السعودية وأوزبكستان، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي "فيفا"، فوز أستراليا بشرف الاستضافة.

• وكيل أعمال المدرب الجزائري السابق لفريق الرمثا مراد رحموني، قال في اتصال مع "الغد"، إن نادي الرمثا لم يلتزم بسداد مبلغ الـ10 آلاف يورو المتبقية للمدرب، وبالتالي التوجه لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم غد الإثنين في حال لم يطرأ مستجدات إيجابية.

• اتحاد رياضي محلي، قدم عرضا لأحد مدربي المنتخبات الوطنية، باستضافة أحد أقرباء هذا المدرب للعلاج في الأردن، والحصول على أعلى درجات الرعاية.

• لاعب فريق الفيصلي عبيدة السمارنة، تعرض لإصابة في الرباط الأنسي، ما يعني غيابه عن المباريات لأكثر من أسبوعين.

• الوضع المالي الصعب لفريق معان لكرة القدم، وعدم حصول اللاعبين على رواتبهم لفترة طويلة، تسبب في رفض أحد المدربين لفكرة الإشراف على تدريب الفريق.

• التداعيات الانتخابية ما تزال تضرب بقوة في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، الأمر الذي يقلق عشاق الفريق.







