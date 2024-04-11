الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع إنتاج أوبك الشهر الماضي

منظمة أوبك - (أرشيفية) 2
منظمة أوبك - (أرشيفية)
ارتفع إنتاج "أوبك" من النفط في آذار/ مارس الماضي بواقع 3 آلاف برميل يوميا مقارنة بشباط/ فبراير إلى 26.6 مليون برميل؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إيران والسعودية والغابون والكويت.اضافة اعلان

وأشار التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في دول "أوبك" إلى 26.604 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقابل 26.601 مليون برميل يوميا في شباط/ فبراير 2024.

إلا أن إنتاج دول المنظمة المشاركة في اتفاق "أوبك+" كان الشهر الماضي دون السقف المسموح بواقع 2.387 مليون برميل يوميا.

كما أبقت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الذهب الأسود في 2024 بلا تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.

وتُخفض دول "أوبك" بالتعاون مع دول من خارج المنظمة في إطار اتفاق "أوبك+" الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وحتى نهاية العام الحالي، كما تنفذ دول في "أوبك+" وعلى رأسها روسيا والسعودية تخفيضات طوعية. (RT)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نفط خام - (تعبيرية)

ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من نقص الإمدادات

04 نيسان 2024
نفط خام - (تعبيرية)

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في نحو 5 أشهر

02 نيسان 2024
نفط - (تعبيرية)

ارتفاع النفط مع تقييم المستثمرين لبيانات المخزونات الأميركية

28 آذار 2024
براميل نفط

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
سبائك من الذهب

الذهب يرتفع وسط التوتر الجيوسياسي

منذ5 ساعة
الاستثمارات

ارتفاع مستوى المخاطر في غالبية الدول العربية العام الماضي

07 نيسان 2024
أرامكو

"أرامكو" السعودية ترفع سعر بيع نفطها لآسيا

05 نيسان 2024
نفط خام - (تعبيرية)

ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من نقص الإمدادات

04 نيسان 2024
الذهب يسجل مستوى غير مسبوق عالميا

الذهب يسجل مستوى غير مسبوق عالميا

04 نيسان 2024
بتكوين

بتكوين تتفوق على كل قطاعات الاستثمار بالربع الأول 2024 (تقرير)

03 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 