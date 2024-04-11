ارتفاع إنتاج أوبك الشهر الماضي

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وأشار التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في دول "أوبك" إلى 26.604 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقابل 26.601 مليون برميل يوميا في شباط/ فبراير 2024.إلا أن إنتاج دول المنظمة المشاركة في اتفاق "أوبك+" كان الشهر الماضي دون السقف المسموح بواقع 2.387 مليون برميل يوميا.كما أبقت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الذهب الأسود في 2024 بلا تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.وتُخفض دول "أوبك" بالتعاون مع دول من خارج المنظمة في إطار اتفاق "أوبك+" الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وحتى نهاية العام الحالي، كما تنفذ دول في "أوبك+" وعلى رأسها روسيا والسعودية تخفيضات طوعية. (RT)