500 فرصة عمل تنتظرها العقبة مع إنشاء مصنع جديد لـ "الفوسفوريك"

احمد الرواشدة

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من المنتظر أن يوفر إنشاء مصنع جديد لحامض الفوسفوريك بمدينة العقبة قرابة 500 فرصة عمل خلال الثلاث سنوات المقبلة، والذي يأتي إنشاؤه بعد توقيع اتفاقية استثمار بين الجانبين الأردني والتركي بكلفة تصل الى 400 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى( 300) ألف طن سنويا.وتعد هذه الاتفاقية كأكبر استثمار تركي أردني ولأول مرة في مجال الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "ترانسبت" التركية؛ رمضان اوز ترك، بحضوررئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز و مفوض الاستثمار والسياحة حمزة الحاج حسن والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد.وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية الاتفاقية والشراكة الجديدة مع ترانسبت التركية، لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وجذب المزيد من الاستثمارات التركية للأردن، مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد يأتي في إطار الجهود الحثيثة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، للتركيز على الصناعات التحويلية، مبينا أن الشراكة مع ترانسبت التركية لإنشاء المصنع خلال فترة تستغرق ثلاث سنوات تقريبية، وستوفر المئات من فرص العمل، ما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة.وأوضح الدكتور الذنيبات، أن هذه الاتفاقية، تضاف الى سلسلة الاتفاقيات، التي وقعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع العديد من نظيراتها الدولية المعنية في مجال صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة على المستويين الأقليمي والعالمي.وبين الذنيبات أن الشركة في المركز الثامن بين أقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الأوسط، وفي المركز 71 بين أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2023، وقد حصلت على العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال نميز عملها.وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "ترانسبت" التركية رمضان أوز ترك على اعتزاز ترانسبت بهذه الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مبينا أنها تؤسس لمزيد من التعاون بين الجانبين في هذا المجال، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الأردن والجمهورية التركية في جميع المجالات، مشيدا بالمستوى المتقدم لصناعة الأسمدة الفوسفاتية في الأردن، والمكانة التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية في هذا المجال، وما حققته الشركة في زيادة كبيرة على مستوى الإنتاج والمبيعات.وبين رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز بمستوى العلاقة التي تترجم النوعية المميزة لبيئة العقبة كمنطقة جاذبة للاستثمارات عالية الكفاءة، كما نتطلع للمزيد من الأعمال التي ترفد العقبة والأردن بتوفير فرص العمل للشباب من الكفاءات والخبرات، وتوطين أكبر عدد من الاستثمارات في كافة المجالات.وجاء توقيع الاتفاقية في ضوء نتائج زيارة وفد الشركة التركية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في وقت سابق، ولقاء رئيس مجلس إدارتها ورغبة الجانب التركي بإيجاد شراكة فاعلة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا المجال.