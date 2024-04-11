الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء عمليات الترقيم الإلكتروني للأغنام في بني كنانة

ترقيم أغنام
ترقيم أغنام
أعلنت مديرية زراعة لواء بني كنانة، البدء بعملية ترقيم الأغنام والماعز في اللواء، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل.
وقال مدير مديرية زراعة لواء بني كنانة المهندس أحمد خصاونة، إن الهدف من عمليات الترقيم الإلكتروني التي أطلقتها وزارة الزراعة، هو التحقق من حيازات الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز لدى المزارعين في اللواء وحصر الحيازات الوهمية.اضافة اعلان
وأشار إلى أن المديرية وبدعم من مدير زراعة محافظة إربد وبمساندة سبع لجان تم اختيارها من مديريات الزراعة التابعة لها، ستبدأ بعملية ترقيم الأغنام والماعز لدى كل مزارع، وذلك باستخدام الشرائح الإلكترونية، داعيًا جميع المزارعين إلى البدء بتسجيل أسمائهم لغايات حصر أعداد الأغنام والماعز لدى كل مزارع في اللواء. (بترا)
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