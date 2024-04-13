الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مزارعون: تراجع أسعار بيع الخضار في "العارضة" يتسبب بخسائر كبيرة

1713018475962183200
مزارعون في الأغوار خلال جمع محصول البندورة-(الغد)
العارضة- في الوقت الذي بدأ فيه الإنتاج الخضري يتناقص مع قرب انتهاء الموسم، تراجعت أسعار بيع الخضار في سوق العارضة المركزي إلى أقل من معدلاتها السنوية وبأقل من كلف التسويق.اضافة اعلان
وبحسب مزارعين انعكس عليهم ذلك على شكل خسائر، لافتين إلى أن أسعار بيع معظم الأصناف استقرت عند مستويات منخفضة نتيجة تراجع الطلب ووفرة المعروض في الأسواق.
ويشير مزارعون الى أن تراجع أسعار البيع لمستويات متدنية وتراجع جودته سيدفع بالعديد للتوقف عن خدمة محاصيلهم ورعايتها أو إنهائها لخفض الكلف، الأمر الذي سيؤدي لتراجع كبير في الإنتاج في الفترة المقبلة، مؤكدين ان غياب التصدير للأسواق الخارجية تسبب في اختلال ميزان العرض والطلب. 
ويلفت المزارع نواش اليازجين، إلى أن الاستمرار في رعاية المحاصيل دون جدوى سيكبدهم خسائر إضافية ما يدفعهم للتوقف عن تقديم الخدمات اللازمة لاستمرارية الإنتاج، كالرش والتسميد والعمليات الزراعية الأخرى، مضيفا أن الموسم الخضري في وادي الأردن دخل نهاية المضمار ما يتطلب من المزارعين اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالاستمرار حتى أشهر الصيف أو التوقف.
ويوضح أن الاستمرار حتى حزيران(يونيو) المقبل ينطوي على مخاطرة، إذ أن مستلزمات الإنتاج كالبلاستيك الزراعي وأنابيب الري قد تتعرض للتلف نتيجة التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، لافتا إلى أن الأسعار الحالية ستدفع المزارعين إلى التفكير جديا بانهاء الموسم مبكرا والحفاظ على رأس المال على أمل أن يتمكن من العودة لزراعة أرضه للموسم القادم.
ويشاركه الرأي المزارع صلاح العدوان الذي يؤكد أن استمرار أسعار البيع على ما هي عليه الآن يشكل تحديا أمام استمرارهم لفترة أطول، منوها إلى أن أي كلف في ظل الظروف الحالية سيكون لها آثار سلبية، في حين أن تقليل المصاريف سينعكس على حجم الإنتاج وجودته. 
ويبين أن الاستمرار في زراعة الأرض في الوقت الحالي غير مجدية ومكلفة في ظل انخفاض الأسعار وغياب الأسواق التصديرية التي تشكل ضمانة للمزارع، مؤكدا أنه غير قادر على رعاية محصوله أو القدرة على تغطية نفقات المزرعة خاصة أجور العمال ما سيجبره على التوقف مكرها.
ويلفت رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن تدني أسعار البيع ستنعكس سلبا على المزارع في وادي الأردن وصموده وقدرته على مواصلة العمل، مؤكدا ان استمرار انخفاض الأسعار سيؤدي إلى انتهاء الموسم بشكل مبكر.
من جانبه يؤكد مدير سوق العارضة المركزي م. احمد الختالين، انه ورغم أن كميات الخضار الواردة إلى السوق لا تتجاوز 450 طن يوميا، إلا أن أسعار البيع ما تزال منخفضة، عازيا ذلك إلى تراجع الطلب على المنتوجات وعدم وجود حركة تصدير إلى الأسواق الخارجية.
وبحسب إحصائيات سوق العارضة المركزي فإن سعر بيع صندوق الخيار تراوح ما بين 1 و 2 دينار، والباذنجان ما بين 2 و 2.5 دينار للصندوق، والبطاطا ما بين 3 – 4 دنانير للصندوق، الفلفل بنوعيه الحلو والحار ما بين 2 – 2.5 دينار للصندوق في حين استقر سعر بيع صندوق البندورة على 1 دينار. 
يذكر أن الموسم الزراعي في وادي الأردن يبدأ في تشرين الأول (اكتوبر) ويستمر لغاية حزيران (يونيو) من كل عام، إلا أنه وبفعل التغيرات المناخية وتردي الأسعار وتراجع الإنتاج، فإن المواسم الأربعة الماضية شهدت تأخرا في بدء الموسم الزراعي في وادي الأردن في مقابل انتهائه بشكل مبكر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1713020059182290200

"كلاب ضالة" ترهب مواطنين في أحياء بإربد.. وجهات تعرقل إيواءها

منذ4 ساعة
مدينة العقبة-),;hghj(

110 آلاف زائر وسائح يقضون العيد بالعقبة.. والإشغال الفندقي89 %

منذ4 ساعة
1713010043252

خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدًا الأحد

منذ10 ساعة
437530_1_1639597552

1293 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي

منذ10 ساعة
طفل رضيع

ثالث أيام عيد الفطر.. العثور على رضيع داخل كرتونة في الغور الشمالي

12 نيسان 2024
ترقيم أغنام

بدء عمليات الترقيم الإلكتروني للأغنام في بني كنانة

11 نيسان 2024
افكار و مواقف

الوحدة الوطنية

د. محمد حسين المومني |اليوم

أسماء وإشاعات في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"هندسة" العقل العربي

موفق ملكاوي |اليوم

تحديات أمام السياحة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من قاع البئر إلى قمة الصمود

تهاني روحي |اليوم

البوتاس ملح البلاد

نضال المجالي |اليوم

التحول في فهم دور الحكومات

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات | منذ4 ساعة
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول
 
 