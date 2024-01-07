منتدون في اليرموك: المشاركة الأردنية بحفظ السلام الدولي ترجمة لمساعي القيادة الهاشمية

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نظمت كل من عمادة شؤون الطلبة وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، ندوة بعنوان "دور القوات المسلحة الأردنية في حفظ السلام ودورها التنموي"، وتحدث فيها كل من العميد الركن المتقاعد مأمون بني يونس، والعميد الركن المتقاعد إبراهيم ملحم.وأكد كل من بني يونس وملحم، أن المشاركة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة في سعيها الحثيث لرؤية عالم ينعم بالأمن والسلام.وأضافوا أن وجود منتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ضمن طواقم مهام حفظ السلام الدولية في مختلف مواقع الواجب، يأتي انطلاقا من المكانة العسكرية المرموقة التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية على مستوى العالم، والثقة العالية بمهارة وكفاءة كافة منتسبيها، بفضل ما تحظى به من رعاية ومتابعة مباشرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهاته الدائمة بدعم وتطوير قدرات منتسبي القوات المسلحة الأردنية.وقال بني يونس، إن قوات حفظ السلام الأردنية لبت نداء الواجب في مختلف المواقع، ولعبت دورا كبيرا في إنهاء النزاعات وحفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية في كافة مواقع الواجب التي تواجدت بها وكان أداؤها محط تقدير وإشادة، مبينا أن مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله في عمليات الإنزال الجوي التي تمت للمستشفى الأردني في غزة مؤخرا تؤكد حرص القيادة الهاشمية الحكيمة على تقديم الدعم الإنساني وإغاثة المحتاجين في مختلف المواقع.وأشار إلى أن المشاركة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية بدأت في عام 1961، وأن هذه القوات منتشرة في كافة أرجاء العالم موزعة على 38 دولة، وتتألف من قوات منتخبة لحفظ السلام على أشكال مختلفة من مستشفيات عسكرية أو سرايا حماية.وبين بني يونس أن حجم المشاركة الأردنية في مهام حفظ السلام للأمم المتحدة، والمستشفيات الميدانية إضافة إلى المهام الخاصة بلغ (124230) ضابطا وفردا حتى بداية العام 2023، وأن القوات المسلحة الأردنية سعت إلى أن تلعب المرأة دورا فاعلا في هذا المجال، كالمشاركة مع قوات حفظ السلام الدولية والمهام الخاصة والإنسانية، حيث يشارك العنصر النسائي من الخدمات الطبية الملكية في العديد من المهام الخارجية الحالية.وشدد بني يونس على أن القوات المسلحة الأردنية تسير وفق توجيه السياسة الخارجية الأردنية في مهام حفظ السلام وتقف على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع في مناطق الصراعات في العالم دون التمييز ما بين عرق أو جنس أو معتقدات دينية، مستندة في ذلك إلى رسالة عمان السمحة، ولإيمان الأردن المطلق بالأمن والسلم العالميين.بدوره، تناول ملحم الدور التنموي للقوات المسلحة الأردنية، مبينا أن سجل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي حافل بالإنجازات التي استطاع تحقيقها بفضل توجيه ورعاية القيادة الهاشمية الحكيمة، مبينا أن الجيش العربي الأردني خاض 39 معركة ضد القوات الإسرائيلية عام 1948، كما وشارك في عدة حروب وساهم في الدفاع عن كثير من الدول، فيما يواصل ومنذ العام 2012 بذل جهود كبيرة في حماية الحدود الشمالية والشرقية للمملكة وإحباط كافة محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات والتسلل عبر الحدود.وبين ملحم أن الدور التنموي للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي يتمثل بدفع حركة التنمية والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، والمشاركة في تخطيط المشاريع التنموية وتنفيذها، من خلال عدة مجالات وهي القوى البشرية، التعليم والثقافة، المجال الصحي، مجال الخرائط والمساحة الجوية، مجال البناء والتعمير إضافة إلى مجال الخدمات.وقال إن القوات المسلحة الأردنية أولت التخطيط والتنفيذ في كل مجال من هذه المجالات جل رعايتها ومتابعتها، واستطاعت بفضل ذلك توفير أفضل الخدمات لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية، ومن ذلك أنها استطاعت سد حاجة القوات المسلحة الأردنية من الضباط والأفراد وساعدت في خفض نسب البطالة، كما عملت على إيصال التعليم للمناطق النائية إضافة للإشراف على المنتفعين من المكرمة الملكية السامية ومتابعة دراستهم، كما استطاعت توفير منظومة صحية متكاملة ومتطورة تقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية.وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية أسهمت وبشكل مباشر في توفير الكثير من الخدمات التنموية لمنتسبيها وكذلك للمجتمع المحلي.