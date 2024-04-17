الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكرملين: اتصالات روسيا مع إيران وإسرائيل بنّاءة

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الكرملين

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن اتصالات روسيا مع إيران وإسرائيل بناءة، ومكثّفة.


وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "روسيا تواصل اتصالات وثيقة مع الجانبين. لدينا اتصالات عمل بناءة للغاية مع طهران وفي المقابل، لدينا أيضا اتصالات مع إسرائيل وهي أيضا بناءة".

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وجدد بيسكوف دعوة روسيا إلى ضرورة وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وضبط النفس.


وشدد على أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة إسرائيل أو إيران أو المنطقة برمتها.


يشار إلى أن محادثة هاتفية جرت أمس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني إبراهيم رئيسي بمبادرة من الجانب الإيراني أكد خلالها رئيسي أن طهران لا تسعى لأي تصعيد في الشرق الأوسط.


وأعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن يتحلى الجانبان بضبط النفس وعدم إثارة موجة جديدة من المواجهة تهدد بعواقب كارثية على الشرق الأوسط بأسره.
وكانت إيران قد شنت السبت الماضي هجوما واسع النطاق على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على ضرب إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

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