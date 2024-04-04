الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صور لـ 5 قادة "إسرائيليين" تنتشر في شوارع طهران.. ما القصة؟

جرى وضع هذه اللافتات في شوارع السفارات التي لديها علاقات مع "إسرائيل"
جرى وضع هذه اللافتات في شوارع السفارات التي لديها علاقات مع "إسرائيل"

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورا ولافتات منصوبة في شوارع العاصمة طهران تدعو إلى الانتقام والثأر من "إسرائيل" بعد حادثة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين الماضي.

كما نشرت وسائل الإعلام ذاتها صورا لخمسة قيادات في جيش الإحتلال باعتبارها هدفا لـ "الانتقام" الإيراني وبجانبها كتابات باللغة العبرية والإنجليزية مثل "سوف ننتقم" و"سنثأر".

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كما تظهر صور هذه اللافتات أن أغلبها وضع في شوارع السفارات التي لديها علاقات مع "إسرائيل".

ويمكن في هذه اللافتات رؤية صور وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي، بالإضافة إلى قادة البحرية والقوات الجوية الإسرائيلية.

 

واستهدف هجوم إسرائيلي يوم الاثنين الماضي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بـ6 صواريخ، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن 4 مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم أودى بحياة جنرالين، هما قائد الحرس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، بالإضافة إلى 5 ضباط آخرين مرافقين لهما.

 

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