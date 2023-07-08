السبت 08 تموز 2023
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زيلينسكي في جزيرة الأفعى..رسالة لروسيا من قلب "بحرنا الأسود" (فيديو)

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زيلينسكي
زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جزيرة "زمييني" التي تعرف أيضا باسم "جزيرة الأفعى"، التي استعادتها كييف بعد أشهر من القصف المكثف على القوات الروسية التي سيطرت عليها، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، السبت.اضافة اعلان

ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر تجول زيلينسكي رفقة مساعديه في جزيرة الأفعى التي تقع في البحر الأسود.

ويبدأ الفيديو بلقطات على متن قارب سريع كان على متنه زيلينسكي قبالة سواحل الجزيرة.
 
وتجول الرئيس الأوكراني في الجزيرة ووضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قضوا في الجزيرة.


ماذا قال زيلينسكي؟

قال زيلينسكي: "اليوم نحن موجودين في جزيرة الأفعى، جزيرتنا التي لن يغزوها المحتل أبدا، مثل بقية أنحاء أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان.".
أضاف: "اليوم كرّمنا أبطالنا الأوكرانيين، كل الجنود الذين قاتلوا من أجل هذه الجزيرة ومن أجل تحريرها".
تابع: "رغم أن هذه قطعة صغيرة من أرضنا وسط بحرنا الأسود، إلا أنها دليل عظيم على أن أوكرانيا ستستعيد كل جزء من أراضيها".
قال: "أود أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا في اليوم الـ 500 للحرب".
ختم: "المجد لأوكرانيا.. نحن نتقدم إلى الأمام وشكرا لكم جميعا".
 
 
معلومات عن جزيرة الأفعى
الجزيرة عبارة عن نتوء صغير، وتبلغ مساحتها 0.17 كيلومتر مربع، ويصل طولها إلى 662 مترا وعرضها 440 مترا.
تقع أعلى نقطة فيها نحو 41 مترا.
تقع الجزيرة في موقع استراتيجي مميز بالبحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا ورومانيا.
سميت بهذا الاسم لأن ثعابين بيضاء اللون تعيش فيها.
تمثل للجيش الروسي في عمليته العسكرية "بوابة التأمين الرئيسية ومفتاح التحكم في البحر الأسود".
السيطرة على "جزيرة الأفعى"، سيحول دون تحولها لمنصة إطلاق صواريخ على القوات الروسية أو السفن الحربية التابعة لموسكو.
سيطرت روسيا على الجزيرة في اليوم الأول للحرب، لكن القصف الأوكراني الكثيف على مدار أشهر أجبر القوات الروسية على الانسحاب.


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