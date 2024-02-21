أبو طه يمنح الوحدات نقاط الرمثا.. والفيصلي يعود لسكة الانتصارات

يحيى قطيشات ومهند جويلس

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عمان - ساهم تألق لاعب الوحدات مهند أبو طه في منح فريقه نقاط مواجهة الرمثا، بتسجيله هدفين الأربعاء بمرمى الضيف، في المباراة المؤجلة التي انتهت نتيجتها بثلاثة أهداف دون رد، على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.وسجل مهاجم الوحدات محمد عبد المطلب “بوغبا” ثاني أسرع أهداف مرحلة الذهاب بعد مرور 45 ثانية فقط على انطلاقة المواجهة، علما بأن الهدف الأسرع بالدوري لغاية اللحظة سجله مهاجم سحاب أحمد أبو كبير بمرمى الأهلي بعد مرور 28 ثانية فقط بالجولة الثالثة.وعلى ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، عاد الفيصلي لسكة الانتصارات بفوزه على مستضيفه مغير السرحان بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تألق الشاب قصي المنصوري.وبعد نهاية مرحلة الذهاب، احتل فريق الحسين إربد الصدارة وبرصيد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يتواجد الوحدات بالمركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الثالث وبرصيده 24 نقطة، ويحتل الرمثا رابعا برصيد 16 نقطة، وشباب العقبة خامسا بـ15 نقطة، ثم معان وشباب الأردن بـ13 نقطة، ومغير السرحان بـ11 نقطة، السلط 10 نقاط، والجليل والأهلي وسحاب بـ8 نقاط.مثل مغير السرحان: أحمد عرباش، غيث العثامنة (سامر خانكان)، زيد أبو الريش، مجاهد الزواهرة، محمد أبو الذهب (أحمد ابو نجيلة)، محمد الجوهري، أحمد السليم (احمد شديفات)، قصي طنوس، محمود فريتخ، كريم ابو زيتون (أحمد الحراحشة) حمزة الشمالي.المدير الفني: خالد الدبوبي.الفيصلي: نور الدين بني عطية، براء مرعي (مهند خير الله)، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، إحسان حداد، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، يوسف ابو جلبوش “صيصا”، أحمد أبو شعيرة (قصي المنصوري)، عارف الحاج (أدهم الرفاعي)، رزق بني هاني.المدير الفني: احمد هايل.الحكام: صدام عمارة للساحة، حمزة سعادة،احمد الحتو، ومحمد بدرانة رابعا.الانذارات: محمد ابو الذهب، محمد الجوهري (السرحان)، خالد زكريا (الفيصلي).- لعب عارف الحاج كرة أمامية طويلة نحو “البديل” قصي المنصوري في ميسرة مغير السرحان، ليوجّه الأخير كرة عرضية اصطدمت بقدم المدافع أبو زيتون وأكملت طريقها للمرمى هدفا (42).- تبادل لاعبو الفيصلي الكرة داخل منطقة الجزاء، فمرر المنصوري كرة عرضية متقنة نحو صيصا الذي قدمها على طبق من ذهب صوب عارف الحاج الذي دكها المرمى الهدف الثاني (45+2).- سدد كريم أبو زيتون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها بني عطية لركنية (6).- أرسل محمد أبو الذهب قذيفة نحو مرمى الفيصلي تألق بني عطية في ردها (7).- خطف الجوهري الكرة من الحارس بني عطية، ولكن محاولته ذهبت بجوار القائم (23).- استغل محمد ابو الذهب ارتباك مدافعي الفيصلي ليسدد كرة مرتدة قوية جاورت المرمى (26).- استقبل عارف الخارج الكرة الآتية من ركنية ولعبها بأسلوب جميل تدخل قائم مرمى عرباش ومنع هدفا للفيصلي (30).- انطلق قصي المنصوري في ميسرة مغير السرحان، وأرسل كرة عرضية على قوس منطقة الجزاء، لعبها المدافع المتقدم حسام أبو الذهب برأسه لكن الكرة علت العارضة (39).- أضاع لاعبو مغير السرحان فرصة ذهبية أمام مرمى بني عطية في مشهد غريب، بعد أن سدد الجوهري وأبو الذهب كرتين أبعدهما الحارس (50+2).- تالق عرباش في صد كرة من انفراد رزق بني هاني بحضور مميز (49).- أضاع المنصوري فرصة تعزيز النتيجة، عندما سدد بتهور كرة سهلة فوق المرمى (56).- ووضع بني هاني زميله عارف الحاج في مواجهة المرمى بكرة جميلة، أنقذها الحارس عرباش (65).- انطلق صيصا ورفع كرة عرضية على قدم عارف اصطدمت بالمدافع لتعود لزرق بني هاني سددها وارتدت من القائم الأيمن (71).الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سريوة (أنس العوضات)، صالح راتب، عامر جاموس، مهند أبو طه (حسان زحراوي) ومحمد عبد المطلب “بوغبا” (محمود زعترة).المدير الفني: أمجد أبو طعيمة.الرمثا: مالك شلبية، المعتصم بالله الزعبي، عبد الرحمن الدرايسة، حسين الرشدان (عبد الرحمن أبو الكاس)، أحمد المغربي، عامر أبو هضيب، أحمد السلمان (إبراهيم الخب)، مجد الزعبي (خالد أبو عاقولة)، بشار الذيابات (مؤمن الساكت)، علي العزايزة والهادي سالم.المدير الفني: وسيم البزور.الحكام: محمد مفيد حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني قيس خميس ووسيم الطبيشات رابعا.الإنذارات: خالد كردغلي، صالح راتب (الوحدات)- مرر لاعب الوحدات أحمد سريوة كرة من داخل منطقة الجزاء لزميله محمد عبد المطلب “بوغبا”، الذي تسلمها ووضعها بهدوء على يسار حارس الرمثا مالك شلبية (1).- تبادل لاعبو الوحدات الكرة على حافة منطقة الجزاء، استلمها فراس شلباية الذي رفعها بإتقان على رأس زميله مهند أبو طه الذي حولها بالشباك (78).- منح لاعب الوحدات محمود زعترة كرة على طبق من ذهب لزميله مهند أبو طه، الذي وضعها دون عناء بالشباك بعد انفراده بالمرمى (82).- أهدر شوكت فرصة ثمينة لتعزيز النتيجة، بتسديده الكرة من مسافة بعيدة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه، لتردها العارضة، قبل أن يسدد زميله راتب الكرة من خارج منطقة الجزاء (15).- سدد أبو طه كرة متقنة لكنها استقرت بأحضان شلبية (22).- تصدى شلبية لتسديدة عبد المطلب القوية من مسافة قريبة وأبعدها الخطورة عن مرماه (35).- تسلم جاموس كرة على حافة منطقة الجزاء بصدره، وسددها بتسرع علت العارضة (42).- سدد شوكت كرة متقنة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الرمثا (56).- ضربت رأسية جاموس الشباك من الخارج بعد ارتطامها بأحد المدافعين (65).- وضع شلباية زميله العوضات بمواجهة المرمى لكن الأخير سددها بأحضان حارس الرمثا (72).