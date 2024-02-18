الوحدات يصدر بيانا حول القرارات التحكيمية

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وتاليا نص البيان:يؤكد نادي الوحدات اعتزازه وتقديره لرئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي ابن الحسين، ومقدرين له الدور الكبير الذي يألوه لخدمة هذا الصرح الرياضي الشامخ من أجل تطوره وتحقيق تطلعات جماهيرنا الأردنية بالوصول إلى الإنجازات على الصعيد الرياضي والتي تكلل أخرها بالحصول على وصافة آمم آسيا 2024 في قطر.وإننا في نادي الوحدات نستنكر وبأشد العبارات تواصل المسلسل التحكيمي الهزيل على الصعيد المحلي؛ والظلم الواضح الذي تعرض له فريق الكرة أمام الحسين إربد بالخسارة نتيجة صافرة ظالمة لم تكن حيادية وتتعامل بروح القانون، وإنما تعاملت بشكل واضح وفاضح بعيداً كل البعد عن الحيادية من قبل حكم المباراة أدهم مخادمة والذي أظهر تحيز واضح تجاه نادي على حساب الأخر، باتخاذه قرارات غير صحيحة كلفت الوحدات خسارة المباراة وسط شد عصبي واضح من قبل حكم اللقاء أيضاً والذي تفوه بعبارات تهديدية وشتائم للاعبي الفريق بهدف ردعهم، الأمر الذي يدعونا للتساؤول هل هذا الحكم حاصل على الشارة الدولية للتحكيم ومرشح لأن يكون ضمن حكام النخبة لبطولة كأس العالم القادمة؟!ما حصل بالأمس وما سوف يحصل ما هو إلا نتيجة ضعف واضح في دائرة التحكيم المحلية والتي جانبها الصواب في اتخاذ القرارت وتعيين الحكام الأكفياء لقيادة المباريات، في الوقت الذي تتداعى به اللجنة للاجتماع مع الأندية بضرورة إعطاء الحكم المحلي الثقة اللازمة من أجل إسناد المباريات المهمة له وذلك من أجل سمعتها ورفعتها، فيما الأندية تدفع الثمن باهظاً جراء الأخطاء البدائية التي ترتكب عن عين قصد ودون أدنى شعور بالمسؤولية، بما يوضح للجميع بأن اتحاد الكرة يضم في جنباته لوبيات كبيرة تعمل من أجل تجيير لقب الدوري لصالح نادي الحسين إربد وذلك بعد تعادل النادي الفيصلي مؤخراً وابتعاده رقمياً وضمنياً عن المنافسة على لقب بطولة الدوري.وما حصل مع الوحدات لم يكن وليد الصدفة وإنما امتداد لسنوات من الظلم والإجحاف بحق هذا الصرح الرياضي الشامخ والذي منذ أن أشرقت شمسه على سماء الرياضة المحلية، حتى سعى الكثيرون لأجل غروبها، ولكن هيهات لهم أن يحصلوا على ما يريدون، ذلك أن هذا الصرح الرياضي وجد ليبقى وليؤكد ويبرهن للجميع بأنه صرحٌ رياضي شامخ لا تهزه الرياح.ومن هنا يؤكد نادي الوحدات وفي خطابٍ رسمي أبرق به إلى اتحاد الكرة بضرورة حل لجنة الحكام وإسنادها إلى أشخاص مؤهلين لقيادتها وليس لأشخاص يعملون وفق أهواء شخصية، إضافة إلى أن نادي الوحدات طالب في كتابٍ رسمي عدم إسناد أي لقاء لفريق الكرة للحكم أدهم مخادمة والذي كان له صولات وجولات بحق نادي الوحدات من العام 2011 وحتى الآن.ونعود ونؤكد في نادي الوحدات بأن مجلس إدارة النادي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التجاوزات الصارخة التي تحدث بين الفينة والأخرى من قبل بعض العاملين في اتحاد الكرة، وذلك بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وعدم حصول أي تجاوز تجاه النادي وجماهيره وحقوقه.