اتحاد الكرة يرفض رفع قيمة الدعم المادي لأندية "المحترفين"

يحيى قطيشات

عمان - رفض اتحاد كرة القدم طلب أندية المحترفين، بضرورة رفع قيمة الدعم المادي المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي اعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.

وأكد الاتحاد في رده على كتاب الاندية، ان ظروف الاتحاد المالية لا تسمح بذلك، خصوصا أن المنتخب الوطني تنتظره استحقاقات مقبلة.

وبين الاتحاد في كتاب رسمي للأندية، أن فترات التوقف الماضية للمسابقة، كانت ضمن أيام الفيفا.

وتضمن كتاب اتحاد الكرة العديد القضايا التي تهم الجانبين.

وكان اتحاد الكرة خاطب الأندية رسميا ليبلغها بأنه وبناء على انجازات المنتخب الوطني في نهائيات كأس أسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، فقد تقرر تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لجميع أندية المحترفين، بحيث يحصل كل ناد على 15 ألف دينار كدفعة أولى، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي والبالغ 320 ألف دينار على الأندية كل وفق نفقاته وتعاقداته.

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